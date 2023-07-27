У вирощуванні будь-якого овочу важливо пам'ятати про сівозміну – правильне чергування висадки рослин на одній і тій самій ділянці. Без цього не обійтися, якщо хочете, аби на городі щось виросло. Що не можна садити після часнику – розкаже 24 Канал.

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Що не варто садити після часнику

Часник та цибулю садити на одній і тій самій ділянці не рекомендуємо, бо земля дуже виснажується від цих рослин. Тож чергувати часник з цибулею – погана ідея, оскільки вони заражаються подібними хворобами. Як наслідок, може не вродити так, як нам би того хотілось.



Часник / Фото Kvitka.info

Не варто саджати після часнику:

будь-які сорти цибулі (шалот, ріпчаста);

черемшу;

буряк столовий;

капусту середніх і пізніх термінів дозрівання;

ріпу.

Що можна садити після часнику

Хороший варіант – розмістити після часнику моркву. Тому що коріння моркви сягає на велику глибину: у такому разі ґрунт буде наповнюватись корисними речовинами. Якщо висадити моркву після часнику, вона буде захищеною від шкідників, тоді як зубці часнику після моркви активніше будуть розвиватися.



Морква / Фото Zemliak

Оптимально після збору зимового часнику розмістити ранні сорти огірків . Так, матимете гарний урожай хрумких овочів.

. Так, матимете гарний урожай хрумких овочів. Дозволяється сіяти ріпу, редьку, дайкон, чорну редьку. Хто любить – може посіяти молодий горох.

Хоча далеко не всі види капусти можна садити після часнику, пекінська є винятком. Тому саме в цей період можна й треба її висівати. Аби насіння швидко проросло, для неї важлива волога, тож не треба не забувати достатньо її поливати.



Пекінська капуста / Фото Zemliak

На городі після часнику можна садити такі рослини: