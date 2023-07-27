В выращивании любого овоща важно помнить о севообороте – правильном чередовании высадки растений на одном и том же участке. Без этого не обойтись, если хотите, чтобы в огороде что-то выросло. Что нельзя сажать после чеснока – расскажет 24 Канал.
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Что не стоит сажать после чеснока
Чеснок и лук сажать на одном и том же участке не рекомендуем, потому что земля очень истощается от этих растений. Так что чередовать чеснок с луком – плохая идея, поскольку они заражаются подобными болезнями. Как следствие, может не уродить так, как нам бы этого хотелось.
Чеснок / Фото.
Не стоит сажать после чеснока:
- любые сорта лука (шалот, репчатый);
- черемшу;
- свёкла столовая;
- капусту средних и поздних сроков созревания;
- репу.
Что можно сажать после чеснока
Хороший вариант – разместить после чеснока морковь. Потому что корни моркови уходят на большую глубину: в таком случае почва будет наполняться полезными веществами. Если высадить морковь после чеснока, она будет защищена от вредителей, тогда как зубцы чеснока после моркови активнее будут развиваться.
Морковь / Фото Zemliak
- Оптимально после сбора зимнего чеснока разместить ранние сорта огурцов. Да, будете хороший урожай хрустящих овощей.
- Разрешается сеять репу, редьку, дайкон, черную редьку. Кто любит – может посеять молодой горох.
Хотя далеко не все виды капусты можно сажать после чеснока, пекинская является исключением. Поэтому именно в этот период можно и нужно его высевать. Чтобы семена быстро проросли, для нее важна влага, так что не нужно забывать достаточно ее поливать.
Пекинская капуста / Фото Zemliak
На огороде после чеснока можно сажать такие растения:
- картофель;
- клубника;
- помидор;
- огурец;
- тыква;
- перец;
- морковь;
- зелень.