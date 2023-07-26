Цветение лилий не может оставить равнодушным, потому что это очень хорошо. Но рано или поздно этот прекрасный период заканчивается. Как обрезать лилии после цветения – знает 24 Канал.

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Когда обрезать лилии

Преимущественно лилии прекращают цветение уже к августу, вне зависимости от сорта. Садоводы долго дискутируют, стоит ли обрезать лилию. Некоторые цветоводы считают, что лучше срезать цветоносы, потому что они некрасиво смотрят с другими цветами, которые все еще цветут. Так что не спешите это делать.



Обрезка лилий / Фото "Зеленая усадьба"

Такая часть цветка, как цветоносы, будут еще долго зелеными. Они привлечены в обмене веществ растений. То есть, если вы обрежете их после цветения, то вы лишите питания растение, ведь цветонос и дальше работает как орган. Луковица и будущие детки от этого пострадают.

Таким образом, нарушается обмен веществ в цвету, который когда отцветает, накапливает полезные вещества и питает луковицы. Пусть цветонос и стебель остаются на месте, пока сами по себе не засохнут.

Обратите внимание, что обязательно нужно обрезать увядшие цветы. Если этого не сделать, будут появляться семена, и лилия будет тратить силы впустую.



Полив лилий / Фото Depositphotos

Когда лилии отцвели, не забывайте их поливать. Исключение – большое количество осадков. Проводите поливы хотя бы раз в 7-10 дней, чтобы поддерживать землю влагой.

Также можно 1 раз удобрить цветы золой в пропорции 2 столовых ложки на 1 литр воды, а через 3-4 недели, суперфосфатом, сульфатом или калимагнезией. Это будет для них полезно.