Одуванчик очень полезен, поскольку содержит железо, фосфор, кальций. С ней можно приготовить удобрение для растений и бороться с вредителями. Не спешите выбрасывать их после того, как сорвали с участка. Как использовать одуванчики на огороде – знает 24 Канал.

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От вредителей

Одуванчики содержат эфирные масла и другие вещества, которые помогают избавиться от всех видов тлей. Благодаря обработке раствором одуванчика в целом вредителей становится значительно меньше.

Для приготовления настоя берут 300 граммов порезанных листьев одуванчика на ведро теплой воды. Закрывают крышкой. Температура в месте хранения должна быть 15-25. Перелейте смесь в распылитель и используйте его на растениях с обеих сторон.



Стакан одуванчика / Фото "Тутка"

Сколько раз обрабатывать зависит от того, как атакованы вредителями. Преимущественно обработку проводят в 3-4 дня в сухую погоду. После того как выпали осадки, нужно снова провести эту процедуру. Смесь нельзя хранить, так что все нужно использовать за один раз.

Как удобрение