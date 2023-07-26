Цвітіння лілій не може залишити байдужим, бо це дуже гарно. Але рано чи пізно, цей прекрасний період закінчується. Як обрізати лілії після цвітіння – знає 24 Канал.

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Коли обрізати лілії

Переважно лілії припиняють цвітіння вже до серпня, незалежно від сорту. Садівники довго дискутують, чи варто обрізати лілію. Деякі квітникарі вважають, що краще зрізати квітконоси, бо вони негарно дивляться з іншими квітами, які все ще цвітуть. Тож не спішіть це робити.



Обрізка лілій / Фото "Зелена садиба"

Така частина квітки, як квітконоси, будуть ще тривалий час зеленими. Вони є залучені в обміні речовин рослин. Тобто, якщо ви обріжете їх після цвітіння, то ви позбавите живлення рослину, адже квітконос й надалі працює як орган. Цибулина і майбутні дітки від цього постраждають.

Таким чином, порушується обмін речовин у квітці, яка коли відцвітає, накопичує корисні речовини та живить цибулини. Нехай квітконос і стебло залишаються на місці, поки самі по собі не засохнуть.

Зверніть увагу, що обов'язково треба обрізати зів'ялі квіти. Якщо цього не зробити, буде з'являтися насіння, і лілія буде витрачати сили впусту.



Полив лілій / Фото Depositphotos

Коли лілії відцвіли, не забувайте їх поливати. Виняток – велика кількість опадів. Проводьте поливи хоча б раз в 7-10 днів, аби підтримувати землю вологою.

Також можна 1 раз удобрити квіти золою у пропорції 2 столові ложки на 1 літр води, а через 3-4 тижні, суперфосфатом, сульфатом або калімагнезією. Це буде для них корисно.