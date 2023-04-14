Страсна п'ятниця: що можна і що забороняється робити у цей день

Страсна п'ятниця – скорботний та сумний день для усіх вірян. У цей день заведено багато молитись і думати про переживання Ісуса Христа. Є перелік дій, які не можна робити цього дня.

Страсна п'ятниця вважається найскорботнішим днем у році для усіх християн. Цього дня Ісуса розпинали й мучили на хресті. А що можна і не можна робити в цей день, підкаже 24 Канал.

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Історія дня

Ісуса Христа розіп'яли в п'ятницю. У ті часи це вважалось ганебною стратою, тому що так страчували бунтівників, розбійників, убивць і злочинних рабів. Розп'ятий відчував не тільки жахливі болі у всіх частинах тіла, а ще й велику спрагу.



Коли Ісуса Христа розпинали, Він молився за Своїх мучителів зі словами: "Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять". Під час розп'яття Сина Божого біля нього перебували Діва Марія, апостол Іван, Марія Магдалина і ще кілька жінок, які вшановували його.

Що не можна робити

У Страсну п'ятницю не рекомендується працювати. Краще присвятити цей день Богу, багато молитися і роздумувати про страждання Спасителя.



Забороняється займатися хатніми справами, а також шити, в'язати, вишивати. Прибирання треба зробити в Чистий четвер.



Великим гріхом вважається рубання дров і будь-які дії сокирою.



У давнину наші предки в селах займалися 2 видами робіт. Зокрема, випіканням паски та садінням капусти. Це не вважалося гріхом. Інші види роботи не можна робити, тому що вважалося, що врожаю не буде.



Під час Страсної п'ятниці треба дотримуватися суворого посту. Заборонено їсти, поки не винесли Плащаницю, після чого можна тільки хліб і воду.



Не можна пити спиртні напої. Подейкували, що хто вип'є алкоголь у Страсну п'ятницю, буде пити все життя.



Не дозволяється також підстригання волосся, манікюр і косметичні процедури.

У жодному разі не можна сваритись, лихословити, кричати, заздрити, гніватись. Це великий гріх у цей день.

Що можна робити