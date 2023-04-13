У Страсну п'ятницю Ісус Христос пережив жахливі страждання, муки та знущання. Тому для усіх християн – це найскорботніший день у році. У цей день люди йдуть до плащаниці віддати шану Ісусу. Які заборони діють у цей день, дізнавайтесь у матеріалі 24 Каналу.
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Історія Страсної п'ятниці
Ісуса Христа розіп'яли в п'ятницю. У ті часи це вважалось ганебною стратою, тому що так страчували бунтівників, розбійників, убивць і злочинних рабів. Розп'ятий відчував не тільки жахливі болі у всіх частинах тіла, а ще й велику спрагу.
Головні заборони Страсної п'ятниці / Фото Pexels
Коли Ісуса Христа розпинали, Він молився за Своїх мучителів зі словами: "Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять". Під час розп'яття Сина Божого біля нього перебували Діва Марія, апостол Іван, Марія Магдалина і ще кілька жінок, які вшановували його.
Коли Спаситель побачив Матір Свою й Івана, він сказав їй: "Жінко, ось син Твій". Потім до Івана: "Ось мати твоя". Під цих жахіть і знущань з Сина Божого на Голгофі відбулось знамення. З того моменту, як Ісуса розіп'яли, сонце сховалося за хмари й настала темрява на всій землі.
Які головні заборони дня
- Страсна П'ятниця перед Воскресінням – важкий для всіх вірян день, у якому згадують про нестерпні страждання Сина Божого. Тож забороняється відвідувати розважальні заклади й загалом веселитися: співати, танцювати, голосно говорити.
- У Страсну п'ятницю не рекомендується працювати. Краще присвятити цей день Богу, багато молитися і роздумувати про страждання Спасителя.
- Забороняється займатися хатніми справами, а також шити, в'язати, вишивати. Прибирання треба зробити в Чистий четвер.
- Великим гріхом вважається рубання дров і будь-які дії сокирою.
- У давнину наші предки в селах займалися 2 видами робіт. Зокрема, випіканням паски та садінням капусти. Це не вважалося гріхом. Інші види роботи не можна робити, тому що вважалося, що врожаю не буде.
- Під час Страсної п'ятниці треба дотримуватися суворого посту. Заборонено їсти, поки не винесли Плащаницю, після чого можна тільки хліб і воду.
- Не можна пити спиртні напої. Подейкували, що хто вип'є алкоголь у Страсну п'ятницю, буде пити все життя.
- Не дозволяється також підстригання волосся, манікюр і косметичні процедури.