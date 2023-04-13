В Страстную пятницу Исус Христос пережил ужасные страдания, мучения и издевательства. Поэтому для всех христиан – это самый скорбный день в году. В этот день люди идут к плащанице воздать честь Исусу. Какие запреты действуют в этот день, узнавайте в материале 24 канала.

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История Страстной пятницы

Исуса Христа распяли в пятницу. В те времена это считалось позорной казнью, потому что так казнили мятежников, разбойников, убийц и преступных рабов. Распятый испытывал не только ужасные боли во всех частях тела, но и большую жажду.



Главные запреты Страстной пятницы / Фото Pexels

Когда Исуса Христа распинали, Он молился за Своих мучителей со словами: "Отче, прости им, ибо они не знают, что делают". Во время распятия Сына Божьего возле него находились Дева Мария, апостол Иоанн, Мария Магдалина и еще несколько почитавших его женщин.

Когда Спаситель увидел Матерь Свою и Иоанна, он сказал ей: "Женщина, вот сын Твой". Затем до Ивана : "Вот мать твоя" Под этих ужасов и издевательств над Сыном Божьим на Голгофе произошло знамение. С того момента, как Иисуса распяли, солнце скрылось за облаками и наступила тьма на всей земле.

Какие главные запреты дня