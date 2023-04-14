Страстная пятница считается самым скорбным днем в году для всех христиан. В этот день Исуса распинали и мучили на кресте. А что можно и нельзя делать в этот день, подскажет 24 Канал.

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История дня

Исуса Христа распяли в пятницу. В те времена это считалось позорной казнью, потому что так казнили мятежников, разбойников, убийц и преступных рабов. Распятый испытывал не только ужасные боли во всех частях тела, но и большую жажду.



Когда Исуса Христа распинали, Он молился за Своих мучителей со словами: "Отче, прости им, потому что они не знают, что делают". Во время распятия Сына Божьего возле него находились Дева Мария, апостол Иоанн, Мария Магдалина и еще несколько почитавших его женщин.

Что нельзя делать

В Страстную пятницу не рекомендуется работать. Лучше посвятить этот день Богу, много молиться и размышлять о страданиях Спасителя.



Запрещается заниматься домашними делами, а также шить, вязать, вышивать. Уборку нужно сделать в Чистый четверг.



Большим грехом считается рубка дров и любые действия топором.



В старину наши предки в селах занимались 2 видами работ. В частности, выпеканием кулича и посадкой капусты. Это не считалось грехом. Остальные виды работы нельзя делать, потому что считалось, что урожая не будет.



Во время Страстной пятницы нужно соблюдать строгого поста. Запрещено есть, пока не вынесли Плащаницу, после чего можно только хлеб и воду.



Нельзя пить спиртные напитки. Поговаривали, что кто-нибудь выпьет алкоголь в Страстную пятницу, будет пить всю жизнь.



Не разрешается также подстригание волос, маникюр и косметические процедуры.

Ни в коем случае нельзя ссориться, злословить, кричать, завидовать, сердиться. Это большой грех в этот день.

Что можно делать