Чергування різних рослин на ділянці називається післязбиральна сівозміна. Особливо важливо дотримуватися цього щодо картоплі. Тому що вона значною мірою забирає з землі корисні речовини. І відповідно, грядка хоче "відпочити" від цього овочу. А от що посадити після картоплі на ділянці – підкаже 24 Канал.

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Що можна посадити після картоплі: перелік

Гарною ідеєю буде посадити на місці картоплі часник та цибулю. Вони не потребують багато умов для розвитку, тому швидко приймуться.

Такі рослини, як бобові збагачують землю поживними речовинами, які витягла картопля. Тому після неї можна посадити горох і квасолю.

Ви точно не пошкодуєте, якщо розмістите на ділянці кабачки та гарбуз. Вони вважаються абсолютно непримхливими. До того ж за ними не треба багато доглядати.



Гарбуз / Фото Deposit.photos

Після картоплі добре приживаються на грядці редиска, хрін і ріпа.

Вдало підійде й буряк, тому що вони не хворіють з картоплею одними й тими самими хворобами.

На грядці після картоплі фахівці радять садити різні види капусти. Зокрема, броколі, кольрабі або цвітну. Такі овочі допомагають долати шкідники та хвороби, якими може бути заражений ґрунт після картоплі.



Кольрабі / Фото Ogorodniki