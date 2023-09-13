Насамперед йдеться про захист рослин від холодів. Тому що зазвичай низькі температури згубно на них позначаються. Доведеться з'ясувати, яким чином врятувати саджанці від ймовірних заморозків.
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Як передбачити заморозки: ознаки
Існує низка ознак, які свідчать, що найближчим часом можуть з'явитися заморозки. Вберегти свої саджанці від можливих холодів реально, якщо знаєш, коли їх чекати.
Тихий вечір – це перший маленький дзвіночок, що незабаром нас чекатимуть морози. Якщо ви спостерігаєте безвітряну погоду вже кілька днів, то скоро вночі можуть бути заморозки. Особливо, коли температура десь +3-4.
- Здавалося б, ясне небо не передбачає нічого поганого. Але це не завжди так. Якщо небо чисте-чисте й водночас стало істотно холодніше, то можна чекати заморозків.
- Красиво спостерігати, коли на небі з'явився місяць з ореолом (кільцем). Утім, це може бути ще однією ознакою того, що скоро буде дуже холодно.
Місячний ореол / Фото "Новини Вінниці"
Ще одним показником ймовірної зміни погоди, стане спосіб, який потребує зусиль. Треба розвести на дворі вогонь. Якщо він палатиме яскраво червоним кольором, вже в цю ніч слід чекати на морозець.
- Також дерева нерівномірно обсипаються саме на зміну погоди. Якщо береза та дуб скидають своє листя в різний час, незабаром можуть з'явитися заморозки.
Якщо ви маєте домашніх улюбленців, то вам буде легко зрозуміти, коли нас очікують морози. А саме кішки стають дуже сонливими. До того ж вони не хочуть йти на двір після того, як сховалося сонце.
- Можна передбачити майбутню погоду й по таких птахах, як ворони. Якщо вони починають запихати дзьоб під крило, можливо, скоро буде похолодання.