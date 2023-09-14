Чередование различных растений на участке называется послеуборочный севооборот. Особенно важно придерживаться этого в отношении картофеля. Потому что он в значительной степени забирает из земли полезные вещества. И соответственно, грядка хочет "отдохнуть" от этого овоща. А вот что посадить после картофеля на участке – подскажет 24 Канал.

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Что можно посадить после картофеля: список

Хорошей идеей будет посадить на месте картофель чеснок и лук. Они не нуждаются в многих условиях для развития, поэтому быстро примутся.

Такие растения, как бобовые обогащают землю питательными веществами, которые вытащил картофель. Поэтому после него можно посадить горох и фасоль.

Вы точно не пожалеете, если разместите на участке кабачки и тыкву. Они считаются совершенно неприхотливыми. К тому же за ними не нужно много ухаживать.



Тыква / Фото Deposit.photos

После картофеля хорошо приживаются на грядке редис, хрен и репа.

Удачно подойдет и свёкла, потому что они не болеют с картофелем одними и теми же болезнями.

На грядке после картофеля специалисты советуют сажать разные виды капусты. В частности, брокколи, кольраби или цветную. Такие овощи помогают преодолевать вредители и болезни, которыми может быть заражена почва после картофеля.



Кольраби / Фото Огородники