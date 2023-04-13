Завтра – Страсна п'ятниця: суворі заборони найскорботнішого дня в році

Страсна п'ятниця є найсумнішим днем у році для всіх вірян. Він традиційно є за 3 дні до Великодня. У цей день Ісуса Христа розіп'яли на хресті. Які заборони діють у Страсну п'ятницю, читайте далі.

У Страсну п'ятницю Ісус Христос пережив жахливі страждання, муки та знущання. Тому для усіх християн – це найскорботніший день у році. У цей день люди йдуть до плащаниці віддати шану Ісусу. Які заборони діють у цей день, дізнавайтесь у матеріалі 24 Каналу.

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Історія Страсної п'ятниці

Ісуса Христа розіп'яли в п'ятницю. У ті часи це вважалось ганебною стратою, тому що так страчували бунтівників, розбійників, убивць і злочинних рабів. Розп'ятий відчував не тільки жахливі болі у всіх частинах тіла, а ще й велику спрагу.



Головні заборони Страсної п'ятниці / Фото Pexels

Коли Ісуса Христа розпинали, Він молився за Своїх мучителів зі словами: "Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять". Під час розп'яття Сина Божого біля нього перебували Діва Марія, апостол Іван, Марія Магдалина і ще кілька жінок, які вшановували його.

Коли Спаситель побачив Матір Свою й Івана, він сказав їй: "Жінко, ось син Твій". Потім до Івана: "Ось мати твоя". Під цих жахіть і знущань з Сина Божого на Голгофі відбулось знамення. З того моменту, як Ісуса розіп'яли, сонце сховалося за хмари й настала темрява на всій землі.

Які головні заборони дня