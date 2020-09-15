Український телеведучий Нікіта Добринін вирішив відкрити секрет чоловіків. У мережі він зізнався, на що вони звертають увагу при знайомстві з жінкою.

Цікавою інформацією Нікіта Добринін поділився на інстаграм-сторінці. Телеведучий зазначив, що не любить давати поради щодо побудови стосунків. Водночас секрет чоловіків залюбки вирішив розкрити підписникам свого блогу.

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На що чоловік звертає увагу при знайомстві з жінкою

Приємний голос і мова . За словами Нікіти Добриніна, це завжди важливо для чоловіків.

. За словами Нікіти Добриніна, це завжди важливо для чоловіків. Подібні інтереси . Спільні заняття чи інтереси допомагають побудувати міцні стосунки, адже тоді людина відчуває, що зустріла другу половинку. Тому якщо у вас однакові погляди на життя, музичний смак, любов до подорожей і серіалів, це може стати чудовим фундаментом для стосунків.

. Спільні заняття чи інтереси допомагають побудувати міцні стосунки, адже тоді людина відчуває, що зустріла другу половинку. Тому якщо у вас однакові погляди на життя, музичний смак, любов до подорожей і серіалів, це може стати чудовим фундаментом для стосунків. Почуття гумору . Неможливо знайти людини, яка б не любила сміятись. Однак почуття гумору ще й може вказувати на рівень інтелекту, адже жарти, над якими жінка сміється при зустрічі, можуть це викрити.

. Неможливо знайти людини, яка б не любила сміятись. Однак почуття гумору ще й може вказувати на рівень інтелекту, адже жарти, над якими жінка сміється при зустрічі, можуть це викрити. Відсутність комплексів щодо зовнішності. Кожна жінка – красива по-своєму, однак не всі можуть похизуватись впевненістю у собі та своїй вроді. Відтак Нікіта Добринін радить жінкам менше говорити про свої недоліки, якщо ви їх в собі знаходите. А все тому, що чоловіки можуть не помічати і половини того, що змушує українських красунь комплексувати чи ніяковіти.

щодо зовнішності. Кожна жінка – красива по-своєму, однак не всі можуть похизуватись впевненістю у собі та своїй вроді. Відтак Нікіта Добринін радить жінкам менше говорити про свої недоліки, якщо ви їх в собі знаходите. А все тому, що чоловіки можуть не помічати і половини того, що змушує українських красунь комплексувати чи ніяковіти. Інтелект. З розумною жінкою можна говорити незкінченно, адже щоразу буде цікаво послухати думку щодо якогось питання чи обговорити музичні новинки. З інтелектуалкою ніколи не буде нудно і соромно в колі друзів, колег і близьких. Тому розум – це те, на що звертають увагу чоловіки при зустрічі.

Що відомо про особисте життя Нікіти Добриніна

Телеведучий Нікіта Добринін вдруге одружений. Свою нову обраницю він зустрів на романтичному шоу "Холостяк-9". Саме туди блогерка і колишня перукарка Даша Квіткова прийшла в надії знайти своє кохання, і зуміла підкорити головного героя проєкту.

12 серпня 2020 року Нікіта Добринін і Даша Квіткова влаштували розкішне весілля, на яке завітали десятки представників шоу-бізнесу. Та попри ідеальну картинку блогерка зізналась, що її стосунки, як і всі решта, не є бездоганними. Подружжя має сварки, які вміло долає.

У нас також є проблеми, сварки, також є злети і падіння. Я, бурхлива кров, влаштовую іноді Нікіті маленькі скандали. До биття посуду не доходить, але я можу перестати надовго розмовляти… Просто ми всі сварки залишаємо при собі, – наголосила Даша Квіткова.

Такої ж думки і Нікіта Добринін. Телеведучий зізнається прихильникам, що його шлюб не бездоганний, однак з коханою Дашою він вміє зберегти особливу гармонію.

"Ми ніколи не будемо претендувати на звання найкращої пари або ідеальних стосунків. Але я впевнений, що секрет гармонії полягає в тому, щоб чоловік і дружина спочатку мали певний набір якостей, які і дозволять їм знаходити спільну мову навіть в найскладніших ситуаціях. В такому випадку конфлікти і нерозуміння автоматично зникають, звільняючи місце турботі і любові. Бережіть тих, хто зараз з вами поруч", – зазначив Нікіта Добринін.