Вчора, 12 серпня, на терасі, що розташована на березі Дніпра, гучне весілля відсвяткували герої проєкту "Холостяк" Даша Квіткова та Нікіта Добринін. За довгоочікуваним святом, затамувавши подих, спостерігала вся країна. Тепер новоспечена дружина поділилася романтичними світлинами зі зворушливої вечірньої церемонії.

Для особливого дня успішна блогерка обрала дві сукні. Спершу, вона постала перед публікою у короткій сукні із довгою фатіновою спідницею. У ній Квіткова веселилася до початку вечірньої церемонії. Після заходу сонця усі гості спостерігали за неймовірно чуттєвим моментом. Закохані давали один одному подружні обітниці та вкотре зізнавалися у коханні. Саме цими зворушливими митями Даша вже встигла поділитися на особистій інстаграм-сторінці.

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Вишукана зона церемонії на березі Дніпра вразила своєю красою. Велика кількість квітів, яскраві вогники, та вечірній Київ – все це створило неймовірно романтичну атмосферу. Здавалося, що повітря наповнене коханням, яке неможливо передати словами, його потрібно відчути.

Особливої уваги заслуговують образи наречених. Для чуттєвого вечора Даша обрала розкішну білу сукню з довгим шлейфом. Зверху вбрання мало красиву сітку, яка додавала йому елегантності та жіночності. Загалом її образ вийшов дуже ніжним. Нікіта неодноразово зазначав, що вона схожа на принцесу і цього вечора його обраниця вкотре це довела.

Добринін позував поруч із коханою у стильному синьому костюмі, білій сорочці та елегантному взутті.



Весілля Даші Квіткової та Нікіти Добриніна / Instagram / @kvittkova



Весілля Даші Квіткової та Нікіти Добриніна / Instagram / @kvittkova



Весілля Даші Квіткової та Нікіти Добриніна / Instagram / @kvittkova

У дописі Даша зазначила, що вчора був неймовірний день, щоб описати його у неї не вистачить слів. Серце наповнене емоціями і теплом. Квіткова також подякувала усім, хто долучився до організації свята.

"Знаєте, це таке відчуття, коли ти з дитинства мрієш про весілля, як у принцеси, і твоя мрія здійснюється в три рази краще. Вчора усі зірки сяяли на нас. Вчора і завжди", – написала зіркова дружина.

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