Вчера, 12 августа, на террасе, расположенной на берегу Днепра, громкую свадьбу отпраздновали герои проекта "Холостяк" Даша Квиткова и Никита Добрынин. За долгожданным праздником, затаив дыхание, наблюдала вся страна. Теперь новоиспеченная жена поделилась романтическими фотографиями с трогательной вечерней церемонии.

Для особого дня успешная блогер выбрала два платья. Сперва, она предстала перед публикой в коротком платье с длинной фатиновой юбкой. В нем Квиткова веселилась до начала вечерней церемонии. После захода солнца все гости наблюдали за невероятно чувственным моментом. Влюбленные давали друг другу супружеские обеты и в который раз признавались в любви. Именно этими трогательными мгновениями Даша уже успела поделиться на личной инстаграм-странице.

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Изысканная зона церемонии на берегу Днепра поразила своей красотой. Обилие цветов, яркие огоньки, и Вечерний Киев – все это создало невероятно романтическую атмосферу. Казалось, что воздух наполнен любовью, которую невозможно передать словами, ее нужно почувствовать.

Особого внимания заслуживают образы невесты. Для чувственного вечера Даша выбрала роскошное белое платье с длинным шлейфом. Сверху наряд украшала красивая сеточка, которая добавила ему элегантности и женственности. В общем ее образ получился очень нежным. Никита неоднократно отмечал, что она похожа на принцессу и этим вечером его избранница в очередной раз это доказала.

Добрынин позировал рядом с любимой в стильном синем костюме, белой рубашке и элегантной обуви.

Свадьба Даши Квитковой и Никиты Добрынина / Instagram / @kvittkova



Свадьба Даши Квитковой и Никиты Добрынина / Instagram / @kvittkova



Свадьба Даши Квитковой и Никиты Добрынина / Instagram / @kvittkova

В заметке Даша отметила, что вчера был невероятный день, чтобы описать его у нее не хватит слов. Сердце наполнено эмоциями и теплом. Квиткова также поблагодарила всех, кто присоединился к организации праздника.

"Знаете, это такое ощущение, когда ты с детства мечтаешь о свадьбе, как у принцессы, и твоя мечта осуществляется в три раза лучше. Вчера и всегда", – написала звездная жена.

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