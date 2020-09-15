Украинский телеведущий Никита Добрынин решил открыть секрет. В сети он признался, на что обращает внимание при знакомстве с женщиной.

Интересной информацией Никита Добрынин поделился на инстаграм-странице. Телеведущий отметил, что не любит давать советы по построению отношений. В то же время секрет мужчин охотно решил раскрыть подписчикам своего блога.

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На что мужчина обращает внимание при знакомстве с женщиной

Приятный голос и речь. По словам Никиты Добрынина, это всегда важно для мужчин.

По словам Никиты Добрынина, это всегда важно для мужчин. Похожие интересы. Совместные занятия или интересы помогают построить крепкие отношения, ведь тогда человек чувствует, что встретил вторую половинку. Поэтому если у вас одинаковые взгляды на жизнь, музыкальный вкус, любовь к путешествиям и сериалам, это может стать отличным фундаментом для отношений.

Совместные занятия или интересы помогают построить крепкие отношения, ведь тогда человек чувствует, что встретил вторую половинку. Поэтому если у вас одинаковые взгляды на жизнь, музыкальный вкус, любовь к путешествиям и сериалам, это может стать отличным фундаментом для отношений. Чувство юмора. Невозможно найти человека, который бы не любил смеяться. Однако чувство юмора еще и может указывать на уровень интеллекта, ведь шутки, над которыми женщина смеется при встрече, могут это показать.

Невозможно найти человека, который бы не любил смеяться. Однако чувство юмора еще и может указывать на уровень интеллекта, ведь шутки, над которыми женщина смеется при встрече, могут это показать. Отсутствие комплексов насчет внешности. Каждая женщина – красива по-своему, однако не все могут похвастаться уверенностью в себе и своей красоте. Поэтому Никита Добрынин советует женщинам меньше говорить о своих недостатках, если вы их в себе находите. А все потому, что мужчины могут не замечать и половины того, что заставляет украинских красавиц комплексовать или стесняться.

Каждая женщина – красива по-своему, однако не все могут похвастаться уверенностью в себе и своей красоте. Поэтому Никита Добрынин советует женщинам меньше говорить о своих недостатках, если вы их в себе находите. А все потому, что мужчины могут не замечать и половины того, что заставляет украинских красавиц комплексовать или стесняться. Интеллект. С умной женщиной можно говорить бесконечно, ведь каждый раз будет интересно послушать мнение насчет какого-то вопроса или обсудить музыкальные новинки. С интеллектуалкой никогда не будет скучно и стыдно в кругу друзей, коллег и близких. Поэтому ум – это то, на что обращают внимание мужчины при встрече.

Что известно о личной жизни Никиты Добрынина

Телеведущий Никита Добрынин второй раз женат. Свою новую избранницу он встретил на романтическом шоу "Холостяк-9". Именно туда блогер и бывшая парикмахерша Даша Квиткова пришла в надежде найти свою любовь – и сумела покорить главного героя проекта.

12 августа 2020 года Никита Добрынин и Даша Квиткова устроили роскошную свадьбу, на которую пришли десятки представителей шоу-бизнеса. Но несмотря на идеальную картинку блогер призналась, что ее отношения, как и у всех остальных, не являются безупречными. Супруги ссорятся, но умело это преодолевают.

У нас тоже есть проблемы, ссоры, также есть взлеты и падения. Я, бурная кровь, устраиваю иногда Никите маленькие скандалы. До битья посуды не доходит, но я могу перестать надолго разговаривать... Просто мы все ссоры оставляем при себе,

– подчеркнула Даша Квиткова.

Такого же мнения и Никита Добрынин. Телеведущий признается поклонникам, что его брак не безупречен, однако с любимой Дашей он умеет сохранять особую гармонию.

"Мы никогда не будем претендовать на звание лучшей пары или идеальных отношений. Но я уверен, что секрет гармонии заключается в том, чтобы муж и жена изначально имели определенный набор качеств, которые и позволят им находить общий язык даже в самых сложных ситуациях. В таком случае конфликты и непонимание автоматически исчезают, освобождая место заботе и любви. Берегите тех, кто сейчас с вами рядом", – отметил Никита Добрынин.