На что мужчина обращает внимание при знакомстве с женщиной: детали от Никиты Добрынина
Украинский телеведущий Никита Добрынин решил открыть секрет. В сети он признался, на что обращает внимание при знакомстве с женщиной.
Интересной информацией Никита Добрынин поделился на инстаграм-странице. Телеведущий отметил, что не любит давать советы по построению отношений. В то же время секрет мужчин охотно решил раскрыть подписчикам своего блога.
Стоит знать 8 признаков того, что мужчина не хочет жениться
На что мужчина обращает внимание при знакомстве с женщиной
- Приятный голос и речь. По словам Никиты Добрынина, это всегда важно для мужчин.
- Похожие интересы. Совместные занятия или интересы помогают построить крепкие отношения, ведь тогда человек чувствует, что встретил вторую половинку. Поэтому если у вас одинаковые взгляды на жизнь, музыкальный вкус, любовь к путешествиям и сериалам, это может стать отличным фундаментом для отношений.
- Чувство юмора. Невозможно найти человека, который бы не любил смеяться. Однако чувство юмора еще и может указывать на уровень интеллекта, ведь шутки, над которыми женщина смеется при встрече, могут это показать.
- Отсутствие комплексов насчет внешности. Каждая женщина – красива по-своему, однако не все могут похвастаться уверенностью в себе и своей красоте. Поэтому Никита Добрынин советует женщинам меньше говорить о своих недостатках, если вы их в себе находите. А все потому, что мужчины могут не замечать и половины того, что заставляет украинских красавиц комплексовать или стесняться.
- Интеллект. С умной женщиной можно говорить бесконечно, ведь каждый раз будет интересно послушать мнение насчет какого-то вопроса или обсудить музыкальные новинки. С интеллектуалкой никогда не будет скучно и стыдно в кругу друзей, коллег и близких. Поэтому ум – это то, на что обращают внимание мужчины при встрече.
Что известно о личной жизни Никиты Добрынина
Телеведущий Никита Добрынин второй раз женат. Свою новую избранницу он встретил на романтическом шоу "Холостяк-9". Именно туда блогер и бывшая парикмахерша Даша Квиткова пришла в надежде найти свою любовь – и сумела покорить главного героя проекта.
12 августа 2020 года Никита Добрынин и Даша Квиткова устроили роскошную свадьбу, на которую пришли десятки представителей шоу-бизнеса. Но несмотря на идеальную картинку блогер призналась, что ее отношения, как и у всех остальных, не являются безупречными. Супруги ссорятся, но умело это преодолевают.
У нас тоже есть проблемы, ссоры, также есть взлеты и падения. Я, бурная кровь, устраиваю иногда Никите маленькие скандалы. До битья посуды не доходит, но я могу перестать надолго разговаривать... Просто мы все ссоры оставляем при себе,
– подчеркнула Даша Квиткова.
Такого же мнения и Никита Добрынин. Телеведущий признается поклонникам, что его брак не безупречен, однако с любимой Дашей он умеет сохранять особую гармонию.
"Мы никогда не будем претендовать на звание лучшей пары или идеальных отношений. Но я уверен, что секрет гармонии заключается в том, чтобы муж и жена изначально имели определенный набор качеств, которые и позволят им находить общий язык даже в самых сложных ситуациях. В таком случае конфликты и непонимание автоматически исчезают, освобождая место заботе и любви. Берегите тех, кто сейчас с вами рядом", – отметил Никита Добрынин.