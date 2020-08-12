Представники "95 кварталу" все більше підігрівають цікавість кіноманів до серіалу "Папік 2". У мережі опублікували нові кадри зі знімального майданчика, які відзначились яскравістю.

Нові фото зі зйомок "Папіка 2"

Знімки з'явились як на офіційній інстаграм-сторінці проєкту, так і в блозі головної актриси серіалу Дар'ї Петрожицької. За словами зірки, зйомки на Одещині завершились, тому вона повернулась додому.

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Дякую, Чорноморськ, Овідіополь, поля, лимани, очерети, заходи і горизонти. Дякую "Папіку 2". Руйнівниця фонтанів їде додому,

– написала акторка у мережі.

Та чи завершились зйомки серіалу "Папік 2", наразі автори стрічки не коментують. Натомість на сторінці проєкту в інстаграмі з'явилась серія яскравих фото з головними акторами – Дар'єю Петрожицькою та Станіславом Бокланом.

Що відомо про 2 сезон "Папіка"

Після шаленого успіху "Папіка" у 2019 році його автори вирішили зняти продовження стрічки. Наразі режисер Андрій Яковлєв відзняв частину кадрів та розсекретив кілька деталей серіалу. Зокрема, відомо, що у новому сезоні Папік таки вийде на волю після ув'язнення. Олександр Меркулов буде намагатись повернути своє звичне життя та знов влаштується на роботу в театрі. Однак про Лізу він не забув: з дівчиною Папік підтримує дружні стосунки. Водночас героїня серіалу матиме перші успіхи у музичній кар'єрі, проте в особистому житті у неї буде не все гладко.

Головні ролі у 2 сезоні "Папік" виконають: