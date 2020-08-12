Представители "95 квартала" все больше подогревают интерес киноманов к сериалу "Папик 2". В сети опубликовали новые кадры со съемочной площадки, которые отличились яркостью.

Новые фото со съемок "Папика 2"

Снимки появились как на официальной инстаграм-странице проекта, так и в блоге главной актрисы сериала Дарьи Петрожицкой. По словам звезды, съемки в Одесской области завершились, поэтому она вернулась домой.

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Спасибо, Черноморск, Овидиополь, поля, лиманы, камыши, закаты и горизонты. Спасибо "Папику 2". Разрушительница фонтанов едет домой,

– написала актриса в сети.

Но завершились ли съемки сериала "Папик 2", пока авторы ленты не комментируют. Зато на странице проекта в инстаграме появилась серия ярких фото с главными актерами Дарьей Петрожицкой и Станиславом Бокланом.

Что известно о 2 сезоне "Папика"

После бешеного успеха "Папика" в 2019 году его авторы решили снять продолжение ленты. Сейчас режиссер Андрей Яковлев снял часть кадров и рассекретил несколько деталей сериала. В частности, известно, что в новом сезоне Папик все же выйдет на свободу после заключения. Александр Меркулов будет пытаться вернуть свою привычную жизнь и вновь устроится на работу в театре. Однако о Лизе он не забыл: с девушкой Папик поддерживает дружеские отношения. В то же время героиня сериала будет делать первые успехи в музыкальной карьере, однако в личной жизни у нее будет не все гладко.

Главные роли во 2 сезоне "Папик" исполнят: