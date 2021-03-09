Шевченківська премія 2021: імена лауреатів державної нагороди

14:09

Шевченківський комітет оголосив імена лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка 2021 року. До числа переможців потрапили такі митці, як режисер Валентин Васянович, письменниця Оксана Луцишина, письменник Станіслав Асєєв та інші. Нагородження відбудеться у травні.