Шевченківський комітет оголосив імена лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка 2021 року. До числа переможців потрапили такі митці, як режисер Валентин Васянович, поетеса Оксана Луцишина, письменник Станіслав Асєєв та інші. Нагородження відбудеться у травні.

Оголошення лауреатів Шевченківської премії відбулось 9 березня у день народження легендарного поета Тараса Шевченка. Переможців визначили у шести номінаціях. Загалом до розгляду комітету преставили 51 твір. Цікаво Книги Сенцова і нобелівської лауреатки: переможці конкурсу "Книжка року 2020" Лауреати Шевченківської премії 2021 Номінація "Публіцистика, журналістика" – Станіслав Асеєв, книга есеїв "В ізоляції".

– Станіслав Асеєв, книга есеїв "В ізоляції". Номінація "Кіномистецтво" – Васянович Валентин (режисер) та Одуденко Владлен (художник-постановник), художній фільм "Атлантида".

– Васянович Валентин (режисер) та Одуденко Владлен (художник-постановник), художній фільм "Атлантида". Номінація "Візуальне мистецтво" – Борис Михайлов (фотохудожник), відеопроєкція та фотоінсталяція "Випробування смертю".

– Борис Михайлов (фотохудожник), відеопроєкція та фотоінсталяція "Випробування смертю". Номінація "Література" – Луцишина Оксана, роман "Іван і Феба".

– Луцишина Оксана, роман "Іван і Феба". Номінація "Музичне мистецтво" – Андрусик Олександра Сергіївна (директорка агенції), Шимальський Євген Володимирович (співзасновник агенції), Сула Катерина Олександрівна (виконавча продюсерка) – музичне агентство "УХО", цикл "Архітектура голосу".

– Андрусик Олександра Сергіївна (директорка агенції), Шимальський Євген Володимирович (співзасновник агенції), Сула Катерина Олександрівна (виконавча продюсерка) – музичне агентство "УХО", цикл "Архітектура голосу". Номінація "Театральне мистецтво" – Маслобойщиков Сергій (автор інсценізації, режисер-постановник, художник-сценограф), Рудюк Наталія (художниця з костюмів), Бегма Олександр (композитор) – вистава "Verba" за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня". Що відомо про Шевченківську премію? Державна премія є найвищою відзнакою в Україні за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва. Її вручають щороку 9 березня із 1961 року у день народження Тараса Шевченка. У 2020 році, окрім нагороди, лауреатам вручали грошовий внесок – по 192 тисячі гривень. Розмір премії присуджує президент за допомогою рекомендацій комітету, куди входить 18 діячів культури і мистецтва в Україні. Щодо Державна премія є найвищою відзнакою в Україні за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва. Її вручають щороку 9 березня із 1961 року у день народження Тараса Шевченка. У 2020 році, окрім нагороди, лауреатам вручали грошовий внесок – по 192 тисячі гривень. Розмір премії присуджує президент за допомогою рекомендацій комітету, куди входить 18 діячів культури і мистецтва в Україні. Щодо номінантів на премію 2021 року , то їхні імена назвали у листопаді 2020-го.