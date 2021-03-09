Шевченковский комитет объявил имена лауреатов Национальной премии имени Тараса Шевченко 2021 года. В число победителей попали такие мастера, как режиссер Валентин Васянович, писательница Оксана Луцишина, писатель Станислав Асеев и другие. Награждение состоится в мае.

Объявление лауреатов Шевченковской премии состоялось 9 марта в день рождения легендарного поэта Тараса Шевченко. Победителей определили в шести номинациях. Всего к рассмотрению комитета преставили 51 произведение. Интересно Книги Сенцова и нобелевской лауреатки: победители конкурса "Книга года 2020" Лауреаты Шевченковской премии 2021 Номинация "Публицистика, журналистика" – Станислав Асеев, книга эссе "В изоляции".

– Станислав Асеев, книга эссе "В изоляции". Номинация "Киноискусство" – Васянович Валентин (режиссер) и Одуденко Владлен (художник-постановщик), художественный фильм "Атлантида".

– Васянович Валентин (режиссер) и Одуденко Владлен (художник-постановщик), художественный фильм "Атлантида". Номинация "Визуальное искусство" – Борис Михайлов (фотохудожник), видеопроекция и фотоинсталляция "Испытание смертью".

– Борис Михайлов (фотохудожник), видеопроекция и фотоинсталляция "Испытание смертью". Номинация "Литература" – Луцишина Оксана, роман "Иван и Феба".

– Луцишина Оксана, роман "Иван и Феба". Номинация "Музыкальное искусство" – Андрусик Александра Сергеевна (директор агентства), Шимальський Евгений Владимирович (соучредитель агентства), Сула Екатерина Александровна (исполнительный продюсер) – музыкальное агентство "УХО", цикл "Архитектура голоса".

– Андрусик Александра Сергеевна (директор агентства), Шимальський Евгений Владимирович (соучредитель агентства), Сула Екатерина Александровна (исполнительный продюсер) – музыкальное агентство "УХО", цикл "Архитектура голоса". Номинация "Театральное искусство" – Сергей Маслобойщиков (автор инсценировки, режиссер-постановщик, художник-сценограф), Рудюк Наталья (художница по костюмам), Бегма Александр (композитор) – спектакль "Verba" по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня". Что известно о Шевченковской премии? Государственная премия является высшей наградой в Украине за весомый вклад в развитие культуры и искусства. Ее вручают ежегодно 9 марта с 1961 года в день рождения Тараса Шевченко. В 2020 году, кроме награды лауреатам вручали денежный вклад – по 192 тысячи гривен. Размер премии присуждает президент с помощью рекомендаций комитета, куда входит 18 деятелей культуры и искусства в Украине. Что касается Государственная премия является высшей наградой в Украине за весомый вклад в развитие культуры и искусства. Ее вручают ежегодно 9 марта с 1961 года в день рождения Тараса Шевченко. В 2020 году, кроме награды лауреатам вручали денежный вклад – по 192 тысячи гривен. Размер премии присуждает президент с помощью рекомендаций комитета, куда входит 18 деятелей культуры и искусства в Украине. Что касается номинантов на премию 2021 года , то их имена назвали в ноябре 2020-го.