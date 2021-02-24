Лауреатами ХХІІ Всеукраинского рейтинга "Книга года 2020" стали книги 32 издательств, которые презентуют все сегменты книжного рынка. Их разместили в 7 различных номинаций.

Как сообщают в пресс-службе, чтобы выбрать лучшие книги и сформировать короткие списки, эксперты оценили 893 книжки. Их оценивают по критериям качества, перевода, актуальности и другим. В этом году в экспертный совет вошло от 10 до 25 специалистов, а вот церемония награждения была отменена из-за пандемии коронавируса. В частности эксперты отказались от определения гран-при. Стоит добавить, что конкурс проходит с 1999 года.

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Среди книг, которых отметили на конкурсе, можно найти работу нобелевского лауреата по литературе Ольги Токарчук "Книги Иакова" и книгу бывшего политузника Олега Сенцова "Хроника одной голодовки".

Победители "Книга года 2020"

Номинация "Хрестоматия"

Художественная классика:

Первые поэтессы "Кодекс древнегреческой женской поэзии", – издательство "Астролябия".

Жизнеописания:

Эпистолярий Тараса Шевченко. В 2-х книгах, издательство "Фолио".

Литературоведение / критика:

Владимир Панченко "Остановиться и осмотреться", – издательство "Темпора".

Анна Улюра "Ночь на Венере: 113 писательниц, сияющих во тьме", – издательство ArtHuss.

Номинация "Красне письменство"

Современная украинская проза / эссеистика / драматургия:

София Андрухович "Амадока", – "Видавництво Старого Лева".

Сергей Жадан "Хлебное перемирие", – издательство Meridian Czernowitz.

Жанровая литература:

Владимир Ешкилев "Каин", – издательство "Фолио".

Современная зарубежная проза / эссеистика / драматургия:

Ольга Токарчук "Книги Иакова; Причудливые рассказы", издательство "Темпора".

Поэзия / афористика:

Сергей Жадан. Список кораблей, – издательство Meridian Czernowitz.

Номинация "Софія"

Философия / антропология / психология:

Евгений Быстрицкий, Роман Зимовец, Сергей Пролиев "Коммуникация и культура в глобальном мире", – издательство "Дух и Литера".

Станислав Комарек "Европа на распутье", – издательство "Априори".

Политология / социология / культурология:

Тарас Лютый "Культура прелестей и сопротивления", – издательство "Темпора".

Владимир Горбулин "Как победить Россию в войне будущего", – издательство "Брайт Букс".

Номинация "Минувшина"

Популярные издания / Историческая беллетристика:

Сергей Плохий "Забытые отбросы Восточного фронта", – "Книжный Клуб Клуб Семейного Досуга".

Исследования / документы:

Самойло Величко "Летопись", – издательство "Клио".

Биографии / мемуары:

Карл Густав Маннергейм "Мемуары. Том 1", – издательство "Астролябия".

Серия "Звитяжці", – Издательство "Лилея-НВ".

Номинация "Обрії"

Научно-популярная литература:

Майкл Остергейм, Марк Олкшейкер "Смертельный враг. Человечество против микробов-убийц", – издательство "Лаборатория".

Лия Прайс "О чем мы говорим, когда говорим о книгах. История и будущее чтение", – Yakaboo Publishing.

Бизнес / экономика / успех:

Тимур Ворона, Дмитрий Дубилет "Бизнес на здравом уме. 50 идей, как добиться своего", – BookChef.

Публицистика / современные мемуары:

Александр Михед "Я смешаю твою кровь с углем. Понять украинский Восток", – издательство "Наш Формат".

Олег Сенцов "Хроника одной голодовки; 4 с половиной шага", – "Видавництво Старого Лева"

Специальная и адаптационная литература / стиль жизни:

"Атлас птиц Украины: полный сборник". Хмельницкий: Цюпак А. И.

Оксана Мороз "Нация овощей? Как информация меняет мышление и поведение украинцев; Борьба за правду. Как мой дядя победил ложь", – Yakaboo Publishing.

Номинация "Дитяче свято"

Книжки для малышей:

Грася Олийко "История, которую рассказала Жука", – "Видавництво Старого Лева".

Литература для младших школьников:

Ульяна Чуба "Мед и Паштет – фантастические ветрогоны", – издательство "Абабагаламага".

Мишель Лекре, Селия Галле, Клеманс Ру де Люз "Учебник отважного путешественника", – Издательство "Время мастеров".

Литература для школьников средних классов:

"Путь украинского воина", – издательство "Балтия-Друк".

Книги для юношества:

Нора К., Витторио Гесле "Кофейня мертвых философов. Философская переписка для детей и взрослых", издательство "Новый Акрополь".

Номинация "Візитівка"

Живопись / фотография / пластика:

"Нарбут. Студии. Воспоминания. Письма", – издательство "Родовид".

Архитектура / дизайн / театр / кино / музыка / специальные исследования:

ВУФКУ "Lost & Found. 1922 – 1930", – Довженко-Центр.

Краеведческая и туристическая литература / этнография / история повседневности / дорожные заметки:

Дмитрий Малаков, Ирина Малакова "В Киеве 60-х", – издательство "ВАРТО".

Премия "Нонфікшн"

Финалист

Дмитрий Горбачев "Рыцари голодного Ренессанса", – издательство "Дух и Литера".

Лауреат

Тарас Лютый "Культура прелестей и сопротивления", – издательство "Темпора".

Премия "Видавничий імідж року"