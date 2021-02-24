Книги Сенцова і нобелівської лауреатки: переможці конкурсу "Книжка року 2020"
Лауреатами ХХІІ Всеукраїнського рейтингу "Книжка року 2020" стали книги 32 видавництв, що презентують всі сегменти книжкового ринку. Їх розмістили у 7 різних номінацій.
Джерело:24 канал
Як повідомляють у пресслужбі, щоб обрати найкращі книги та сформувати короткі списки, експерти оцінили 893 книжки. Їх оцінюють за критеріями якості, перекладу, актуальності тощо. Цьогоріч в експертну раду увійшло від 10 до 25 спеціалістів, а от церемонія нагородження була скасована через пандемію коронавірусу. Зокрема експерти відмовились від визначення Гран-прі. Варто додати, що конкурс проходить з 1999 року.
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Серед книг, яких відзначили у конкурсі, можна знайти роботу нобелівської лауреатки з літератури Ольги Токарчук "Книги Якова" та книгу колишнього полів'язня Олега Сенцова "Хроніка одного голодування".
Переможці "Книжка року 2020"
Номінація "Хрестоматія"
Художня класика:
- Перші поетеси "Кодекс давньогрецької жіночої поезії", – видавництво "Астролябія".
Життєписи:
- Епістолярій Тараса Шевченка. У 2-х книгах, – видавництво "Фоліо".
Літературознавство / критика:
- Володимир Панченко "Зупинитися і озирнутись", – видавництво "Темпора".
- Ганна Улюра "Ніч на Венері: 113 письменниць, які сяють у темряві", – видавництво ArtHuss.
Номінація "Красне письменство"
Сучасна українська проза / есеїстика / драматургія:
- Софія Андрухович "Амадока", – "Видавництво Старого Лева".
- Сергій Жадан "Хлібне перемир'я", – видавництво Meridian Czernowitz.
Жанрова література:
- Володимир Єшкілєв "Каїн", – видавництво "Фоліо".
Сучасна зарубіжна проза / есеїстика / драматургія:
- Ольга Токарчук "Книги Якова; Химерні оповідання", – видавництво "Темпора".
Поезія / афористика:
- Сергій Жадан. Список кораблів, – видавництво Meridian Czernowitz.
Номінація "Софія"
Філософія / антропологія / психологія:
- Євген Бистрицький, Роман Зимовець, Сергій Пролієв "Комунікація і культура в ґлобальному світі", – видавництво "Дух і Літера".
- Станіслав Комарек "Європа на роздоріжжі", – видавництво "Апріорі".
Політологія / соціологія / культурологія:
- Тарас Лютий "Культура принад і спротиву", – видавництво "Темпора".
- Владимир Горбулин "Как победить Россию в войне будущего", – видавництво "Брайт Букс".
Номінація "Минувшина"
Популярні видання / історична белетристика:
- Сергій Плохій "Забуті покидьки східного фронту", – "Книжковий Клуб Клуб Сімейного Дозвілля".
Дослідження / документи:
- Самійло Величко "Літопис", – видавництво "Кліо".
Біографії / мемуари:
- Карл Ґустав Маннергейм "Мемуари. Том 1", – видавництво "Астролябія".
- Серія "Звитяжці", – Видавництво "Лілея-НВ".
Номінація "Обрії"
Науково-популярна література:
- Майкл Остергейм, Марк Олкшейкер "Смертельний ворог. Людство проти мікробів-убивць", – видавництво "Лабораторія".
- Лія Прайс "Про що ми говоримо, коли говоримо про книжки. Історія та майбутнє читання", – Yakaboo Publishing.
Бізнес / економіка / успіх:
- Тімур Ворона, Дмитро Дубілет "Бізнес на здоровому глузді. 50 ідей, як домогтися свого", – BookChef.
Публіцистика / сучасні мемуари:
- Олександр Михед "Я змішаю твою кров з вугіллям. Зрозуміти український Схід", – видавництво "Наш Формат".
- Олег Сенцов "Хроніка одного голодування; 4 з половиною кроки", – "Видавництво Старого Лева".
Спеціальна й адаптаційна література / стиль життя:
- "Атлас птахів України: повна збірка". Хмельницький: Цюпак А. І.
- Оксана Мороз "Нація овочів? Як інформація змінює мислення і поведінку українців; Боротьба за правду. Як мій дядько переміг брехню", – Yakaboo Publishing.
Номінація "Дитяче свято"
Книжки для малечі:
- Грася Олійко "Історія, яку розповіла Жука", – "Видавництво Старого Лева".
Література для молодших школярів:
- Уляна Чуба "Мед і Паштет – фантастичні вітрогони", – видавництво "Абабагаламага".
- Мішель Лекрьо, Селія Ґалле, Клеманс Ру де Люз "Підручник відважного мандрівника", – видавництво "Час Майстрів".
Література для школярів середніх класів:
- "Шлях українського воїна", – видавництво "Балтія-Друк".
Книжки для юнацтва:
- Нора К., Вітторіо Ґьосле "Кав'ярня мертвих філософів. Філософське листування для дітей та дорослих", – видавництво "Новий Акрополь".
Номінація "Візитівка"
Малярство / фотографія / пластика:
- "Нарбут. Студії. Спогади. Листи", – видавництво "Родовід".
Архітектура / дизайн / театр / кіно / музика / спеціальні дослідження:
- ВУФКУ "Lost & Found. 1922 – 1930", – Довженко-Центр.
Краєзнавча і туристична література / етнографія / історія повсякдення / дорожні нотатки:
- Дмитро Малаков, Ірина Малакова "У Києві 60-х", – видавництво "ВАРТО".
Премія "Нонфікшн"
Фіналіст
- Дмитро Горбачов "Лицарі голодного Ренесансу", – видавництво "Дух і Літера".
Лауреат
- Тарас Лютий "Культура принад і спротиву", – видавництво "Темпора".
Премія "Видавничий імідж року"
- Видавництво "Дух і літера".
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