Книга популярного украинского писателя Сергея Жадана "Новое правописание" попала в число финалистов престижной литературной премии PEN America Literary Awards в номинации "Переводная поэзия".

Перевели сборник Жадана Джон Хеннесси и Остап Кинь. За перевод они могут получить премию размером 3 тысячи долларов.

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Книга "Новое правописание" стала 5 томом из серии "Современная украинская поэзия" издательства Lost Horse Press. В этом году она стала единственным украинским произведением, ставшим финалистом премии.

Книги нынешних финалистов – это динамические, фантазийные и рефлексивные примеры литературной совершенства, опубликованные в 2020 году,

– отмечают организаторы.

Также на сайте указано, что в целом победители получат более 380 тысяч долларов. Церемонию награждения победителей литературной премии планируют провести 8 апреля. Поскольку в мире продолжается эпидемия коронавируса, то она состоится в онлайн-формате.