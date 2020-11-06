Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко объявил номинантов на получение награды 2021 года. Среди претендентов оказалась книга журналиста Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Полный список читайте на LifeStyle 24.

На официальном сайте Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко появился перечень художественных произведений, которые претендуют на государственную награду.

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Литература

Анищенко Оксана Александровна: книга стихов "Проростай".

Бережко-Каминская Юлия Николаевна: книга поэзии "Невідворотне".

Гургула Игорь Васильевич: книга прозы "Проза життя".

Жежера Виталий Николаевич: цикл эссе "Відкладене літо" и авторские колонки последних лет.

Запека Виталий Леонидович: антивоенный роман "Цуцик".

Князький Орест Николаевич: книга любовной лирики "Таїна високої води".

Концевич Владимир Михайлович: книга "Всім нам треба з Богом жити, Україну теж любити, Кобзаря всім пам'ятати, його мудрість шанувати".

Короненко-Слабошпицкая Светлана Анатольевна: книги поэзий "Містерії", "Замовлення на білоруську мову".

Лебедева Екатерина Владимировна: роман "22: Містичний випадок на Вознесенському узвозі у Києві".

Луцишина Оксана Петровна: роман "Іван і Феба".

Лучук Иван Владимирович: книга "Антропос і бібліон: Есеї розмаїті".

Мастерова Валентина Николаевна: роман "Тобі скажу".

Махно Василий Иванович: роман "Вічний календар".

Михайлюта Александр Александрович: роман "Падіння хв'юрера".

Ненцинский Анатолий Иосифович: книга "Голоси і видіння".

Нестерчук Мирон Матвеевич: роман-баллада "Блакитна сарна".

Поровский Николай Иванович: повесть "Щоб в синім небі – стрічка золота".

Рафеенко Владимир Владимирович: роман "Мондегрін (пісні про смерть і любов)".

Ремнев Николай Емельянович: роман "Не плач, кохана!".

Стольников Владислав Феликсович: книга стихов "Вітри на сполох".

Чипурка (Чепурко) Богдан Петрович: книга стихов "Дивина".

Герасимьюк Елена: книга стихов "Тюремна пісня".

Публицистика, журналистика

Асеев Станислав Владимирович: книга эссе "В ізоляції".

Бебик Валерий Михайлович (автор и ведущий), Лященко Юрий Евгеньевич (генеральный менеджер проекта), Устюжанина Анастасия Викторовна (режиссер Телеканала "Киев"): публицистический мульти-медиа проект "Український Херсонес: антична історія Севастополя / Ukrainian Chersonese: anantic history of Sevastopol".

Белозерская-Воронова (Белозерская) Елена Леонидовна: книга "Щоденник нелегального солдата".

Гальченко Сергей Анастасьевич: книга "Остап Вишня. Невеселе життя. Документальна біохроніка".

Житня Людмила Николаевна: книга "Чорнобиль - очима жінок".

Кипиани Вахтанг Теймуразович: книга "Справа Василя Стуса".

Палинский Виктор Иванович: книга эссе о поэтах, прозаиках, художниках "Час творити".

Пепа Вадим Иванович: книга "Слово про антського короля Божа".

Романчук Олег Константинович: книга публицистики военного времени "Не бійсь. Не зраджуй. Не мовчи".

Шевченко Владимир Станиславович: трилогия об Устиме Кармалюке: "Ой, Кармелюче, по світу ходиш", "Ой родився Кармалюка в селі на Поділлі...", "Вийся, вийся, хміль листатий".

Музыкальное искусство

Андрусик Александра Сергеевна( директор агентства), Шимальский Евгений Владимирович (соучредитель агентства), Сула Екатерина Александровна (исполнительный продюсер) – Музыкальное агентство "УХО": цикл "Архитектура голоса".

Ботвинов Алексей Иванович (пианист): концертная программа "Иоганн Себастьян Бах "Гольдберг-вариации" для фортепиано".

Василевич Юрий Владимирович (сопрано саксофон, руководитель), Мимрик Михаил Романович (альт саксофон), Москаленко Александр Николаевич (тенор-саксофон), Гданьский Сергей Владимирович (баритон саксофон) – Киевский квартет саксофонистов Национальной филармонии Украины: акустический проект "Украинский саксофон".

Козаренко Александр Владимирович (пианист): цикл концертов: "Фортепианная музыка Николая Лысенко в исполнении Александра Козаренко", "Фортепианная музыка Анатолия Кос-Анатольского в исполнении Александра Козаренко", "Фортепианная музыка Бориса Лятошинского в исполнении Александра Козаренко".

Курач Юрий Владимирович (автор программы, генеральный директор-художественный руководитель, главный дирижер Национальной заслуженной капеллы бандуристов Украины имени Г. Майбороды): концертная программа "Над Днепровой сагой".

Визуальное искусство

Вайсберг Матвей Семенович (художник), Живкова Елена Викторовна (куратор, заместитель по научной работе): выставка "Матвей Вайсберг в музее Ханенко".

Евсеева Татьяна Николаевна: художественный проект "Каменные вышиванки Новой Каховки" (исследование, концептуализация, защита, восстановление и популяризация культурного наследия региона).

Михайлов Борис Андреевич (художник): видеопроекция и фотоинсталляция "Испытание смертью".

Семенюк Василий Иванович (художник): графическое оформление книги "Кобзарь", цикл живописно-графических произведений "Мой Шевченко".

Федирко Анатолий Николаевич (художник): арт-проект "Арт фабрика им.prof. К. Малевича".

Киноискусство

Васянович Валентин Николаевич (автор сценария, режиссер-постановщик, оператор-постановщик), Одуденко Владлен Владимирович (художник-постановщик): художественный фильм "Атлантида".

Ворожбит Наталья Анатольевна (режиссер, автор сценария): фильм "Плохие дороги".

Ильенко Михаил Герасимович (автор сценария, режиссер), Ризоль Андрей Владимирович (продюсер), Александр Кришталович Петрович (оператор), Адамович Роман Сергеевич (художник), Рада Ильенко Иванна Михайловна (исполнительница роли Екатерины): национальный фильм "ТОЛОКА".

Театральное искусство

Алексеев (Арье) Павел Валентинович (драматург) Жирков Станислав Игоревич (режиссер): спектакль "Слава Героям" Киевского академического театра "Золотые ворота".

Белоус Андрей Федорович (режиссер, автор инсценировки (либретто), переводчик), Колесникова Нина Анатольевна (хореограф-постановщик), Усеин Бекиров Ризаевич (композитор), Орлов Борис Анатольевич (художник-постановщик, исполнитель главной роли): спектакль "Шинель" по одноименной повести Николая Гоголя Киевского национального академического Молодого театра.

Вовкун Василий Владимирович (режиссер), Небесный Иван Васильевич (композитор), Ипатьева Анна Викторовна (художница по костюмам): опера "Лис Микита" Ивана Небесного Львовского национального академического театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой.

Лавренчук Евгений Викторович (режиссер): опера "LaTraviata" Одесского национального академического театра оперы и балета.

Маслобойщиков Сергей Владимирович (автор инсценировки, режиссер-постановщик, художник-сценограф), Рудюк Наталья Никитична (художник по костюмам), Бегма Александр Владимирович (композитор): спектакль "Verba" по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лісова пісня" Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Трунова Тамара Викторовна (режиссер-постановщик, соавтор музыкального решения), Ворожбит Наталья Анатольевна (автор пьесы ), Черкашина Оксана Леонидовна (исполнительница роли Наташи), Исаенко Андрей Николаевич (исполнитель роли Стаса), Ходос Валерия Игоревна (исполнительница роли Юли): спектакль "Плохие дороги" Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.