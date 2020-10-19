Дарницкий суд Киева 19 октября запретил распространение тиража книги Вахтанга Кипиани о борце за Украину Василии Стусе. Теперь лидер ОПЗЖ и кум Владимира Путина Виктор Медведчук сможет контролировать выпуск книги. Как на это отреагировали знаментости – читайте в LifeStyle 24.

Распространение книги историка Кипиани "Дело Василия Стуса" отныне не будет происходить без разрешения Виктора Медведчука. Именно он был истцом по скандальному делу. По его мнению, в книге есть 9 недостоверных отрывков. По решению суда, недостоверными признали 3 фрагмента, а также еще в 3-х запретили использовать имя Медведчука как персонажа произведения.

К слову Их может пугать одна только память: как украинцы реагируют на запрет книги Кипиани про Стуса

Украинцы резко отреагировали на скандал и начали массово скупать книги или делать предзаказ. Издательство VIVAT, которое занималось тиражированием книги, намерено обжаловать решение Дарницкого райсуда и подать заявление в Апелляционный суд. Сам Кипиани утверждает, что отрывки из книги, где упоминается о Медведчуке, редактироваться не будут.

Как на это отреагировал Святослав Вакарчук?

Украинский исполнитель, экс-политик и фронтмен группы "Океан Эльзы" опубликовал фото с книгой Кипиани и отметил на своей фейсбук-странице, что последний раз книги об украинских диссидентах запрещали в Украине 30 лет назад, и теперь это происходит снова.

"...И даже это не помешало людям услышать правду. Сейчас такие запреты только сделают книге дополнительную рекламу, что, безусловно, хорошо. Плохо другое: без настоящей судебной реформы, мы постоянно будем бегать по порочному кругу несправедливости. #СправаВасиляСтуса", – написал в сети лидер "ОЭ".

Что об этом думает Сергей Притула?

Кандидат в мэры Киева и телеведущий также на своей фейсбук-странице заявил, что "Медведчук – это временное недоразумение в истории Украины", а "Стус – вечный!".

"Вахтангу Кипиани в очередной раз благодарность за титанический труд и неустанную борьбу с кремлевским сателлитом и коммунистической шестеркой! Всем президентам Украины "искренняя благодарность" за формирование такой судебной системы, которая каждый раз умеет удивить пробивкой очередного дна!" – добавил Притула.

Дорж Бату

Украинский писатель бурятско-монгольского происхождения в своем профиле в фейсбуке также сделал заявление по поводу скандала. По мнению автора, Вахтанг Кипиани победил.

"Решение абсурдного суда в моих глазах не имеет ни веса, ни авторитета. Медведчук, сын полицая (отныне о нем только так, "сын полицая", с маленькой буквы), #ВсіхНеЗасудиш", – написал Бату.