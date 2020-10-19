Дарницький суд Києва 19 жовтня заборонив розповсюдження тиражу книги Вахтанга Кіпіані про борця за Україну Василя Стуса. Тепер лідер ОПЗЖ та кум Володимира Путіна Віктор Медведчук зможе контролювати випуск книги. Як на це відреагували знаментості – читайте у LifeStyle 24.

Розповсюдження книги історика Кіпіані "Справа Василя Стуса" відтепер не відбуватиметься без дозволу Віктора Медведчука. Саме він був позивачем у скандальній справі. На його думку, у книзі 9 є недостовірних уривків. За рішенням суду, недостовірними визнали 3 фрагменти, а також ще у 3-х заборонили використовувати ім'я Медведчука як персонажа твору.

До слова Їх може жахати одна лише пам'ять: як українці реагують на заборону книги Кіпіані про Стуса

Україні різко відреагували на скандал та почали масово скупопувати книги або ж робити передзамовлення. Видавництво VIVAT, яке займалось тиражуванням книги, має намір оскаржити рішення Дарницького райсуду та подати заяву в Апеляційний суд. Сам Кіпіані стверджує, що уривки з книги, де згадано про Медведчука, редагуватись не будуть.

Як на це відреагував Святослав Вакарчук?

Український виконавець, експолітик та фронтмен гурту "Океан Ельзи" опублікував фото з книгою Кіпіані та зазначив на своїй фейсбук-сторінці, що востаннє книжки про українських дисидентів забороняли в Україні 30 років тому, і тепер це відбувається знову.

"..І навіть тоді це не завадило людям почути правду. Зараз такі заборони лише зроблять книжці додаткову рекламу, що, безперечно, добре. Погано інше: без справжньої судової реформи, ми постійно будемо бігати по порочному колу несправедливості. #справаВасиляСтуса, – написав у мережі лідер "ОЕ".

Що про це думає Сергій Притула?

Кандидат у мери Києва і телеведучий також на своїй фейсбук-сторінці заявив, що "Медведчук – це тимчасове непорозуміння в історії України", а "Стус – вічний!".

"Вахтангу Кіпіані вкотре дяка за титанічну працю і невтомну боротьбу з кремлівським сателітом і комуністичною шісткою! Усім президентам України "щира дяка" за формування такої судової системи, яка щоразу вміє здивувати пробиванням чергового дна!" – додав Притула.

Дорж Бату

Український письменник бурятсько-монгольського походження у своєму профілі у фейсбуці також зробив заяву щодо скандалу. На думку автора, Вахтанг Кіпіані переміг.

"Рішення абсурдного суду у моїх очах не має ані ваги, ані авторитету. Медведчук, син поліцая (віднині про нього лише так, "син поліцая", з маленької літери), #ВсіхНеЗасудиш", – написав Бату.