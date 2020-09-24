Голлівудська акторка Шерон Стоун знялась у десятках успішних фільмів. Однак тільки один з них запам'ятався їй на все життя. А все тому, що актриса мала найкращий поцілунок зі своїм колегою.

Про це Шерон Стоун відверто розповіла в ефірі шоу Watch What Happens Live, передає таблоїд Metro. Актриса зізналась, що найбільше її вразили поцілунки з Робертом де Ніро у фільмі "Казино". Ці пікантні сцени вона запам'ятає на все життя, адже ще перед зйомками була закохана в актора та ледь стримувала захват від того, що опинилась з ним на одному знімальному майданчику.

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"Роберт Де Ніро, безсумнівно, найкраще цілується!.. Цим актором я захоплювалася найбільше, і упродовж всієї своєї кар'єри думала про те, що хочу сісти навпроти Роберта де Ніро і намагатись тримати себе в руках. І, можливо, через мою симпатію і повагу до нього цей поцілунок став вершиною всіх емоцій", – розповіла Шерон Стоун.



Поцілунок Шерон Стоун і Роберта де Ніро / Фото Page Six

Окрім цього, актриса пожартувала, що її закоханість у Роберта де Ніро була занадто сильною.



Шерон Стоун і Роберт де Ніро у фільмі "Казино" / Фото Page Six

Що відомо про фільм "Казино"

Фільм "Казино" є одним з найкращих в історії Голлівуду та входить до 250 легендарних фільмів рейтингу IMDb. Екранізував сюжет Мартін Скорсезе, який і запросив на зйомки Шерон Стоун і Роберта де Ніро.

У центрі подій стрічки – історія Сема Ротстіна, який очолює казино в Лас-Вегасі. Мафія спеціально обрала його на цю посаду, адже чоловік, як ніхто інший, вміє заробляти гроші. А щоб у справи не втручались місцеві бандити, до Лас-Вегаса відправляють друга дитинства Сема і безжального головоріза Ніккі Санторо. У такому тандемі казино процвітало, поки серія подій не зруйнувала непохитну мафіозну імперію.

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