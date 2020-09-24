Голливудская актриса Шэрон Стоун снялась в десятках успешных фильмов. Однако только один из них запомнился ей на всю жизнь. А все потому, что у актрисы был лучший поцелуй со своим коллегой.

Об этом Шэрон Стоун откровенно рассказала в эфире шоу Watch What Happens Live, передает таблоид Metro. Актриса призналась, что больше всего ее поразили поцелуи с Робертом де Ниро в фильме "Казино". Эти пикантные сцены она запомнит на всю жизнь, ведь еще перед съемками была влюблена в актера и едва сдерживала восторг от того, что оказалась с ним на одной съемочной площадке.

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"Роберт Де Ниро, несомненно, лучше целуется! .. Этим актером я восхищалась больш всегое, и на протяжении всей своей карьеры думала о том, что хочу сесть напротив Роберта де Ниро и пытаться держать себя в руках. И, возможно, из-за моей симпатии и уважения к нему этот поцелуй стал вершиной всех эмоций", – рассказала Шерон Стоун.



Поцелуй Шэрон Стоун и Роберта де Ниро / Фото Page Six

Кроме этого, актриса пошутила, что ее влюбленность в Роберта де Ниро была слишком сильной.



Шэрон Стоун и Роберт де Ниро в фильме "Казино" / Фото Page Six

Что известно о фильме "Казино"

Фильм "Казино" является одним из лучших в истории Голливуда и входит в 250 легендарных фильмов рейтинга IMDb. Экранизировал сюжет Мартин Скорсезе, который и пригласил на съемки Шэрон Стоун и Роберта де Ниро.

В центре событий фильма – история Сэма Ротштейна, который возглавляет казино в Лас-Вегасе. Мафия специально выбрала его на эту должность, так как он, как никто другой, умеет зарабатывать деньги. А чтобы в дело не вмешивались местные бандиты, в Лас-Вегас отправляют друга детства Сэма и безжалостного головореза Никки Санторо. В таком тандеме казино процветало, пока серия событий не разрушила непоколебимую мафиозную империю.

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