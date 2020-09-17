Голливудская актриса Шэрон Стоун за годы своей карьеры в Голливуде неоднократно подвергалась сексуальному насилию. На этот раз знаменитость вспомнила случай, когда на пике своей популярности получила конфликт с режиссером.

Об этом она рассказала в откровенном интервью журналу Town & Country. 62-летняя Шэрон Стоун стала главной звездой нового выпуска и поделилась с журналистами унизительной историей из своего прошлого.

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Актриса заявила, что один из режиссеров, с которым она сотрудничала, домогался ее на съемочной площадке. Имя похотливого мужчины Шэрон Стоун решила не называть, однако отметила, что на кону была ее роль в фильме.

Он сказал, что я должна сесть к нему на колени, чтобы получить роль. Когда я ответила ему, что не собираюсь этого делать, он отослал меня обратно в трейлер. Именно так все и было,

– рассказала Шэрон Стоун.

Актриса добавила, что неприятный инцидент произошел в 2006 году, когда она находилась на пике своей популярности в Голливуде. Тогда Шэрон Стоун уже снималась в 2 части "Основного инстинкта" и была секс-символом американского шоу-бизнеса.

Интересно, что сама актриса не считала себя ни привлекательной, ни сексуальной. Поэтому такие звания для нее звучат странно.

"Я никогда не считала себя невероятно сексуальной. На съемках "Основного инстинкта" мне приходилось исследовать свою темную сторону. В итоге я с ней подружилась. Я не должна бояться самой себя. Я думаю, именно эту уверенность люди и находят сексуальной", – добавила она.