Голлівудська актриса Шерон Стоун за роки своєї кар'єри в Голлівуді неодноразово піддавалась сексуальному насиллю. Цього разу знаменитість згадала випадок, коли, будучи на піку своєї популярності, мала неприємний інцидент з режисером.

Про це вона розповіла у відвертому інтерв'ю журналу Town & Country. 62-річна Шерон Стоун стала головною зіркою нового випуску та поділилась з журналістами принизливою історією зі свого минулого.

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Актриса заявила, що один з режисерів, з яким вона співпрацювала, домагався її на знімальному майданчику. Ім'я хтивого чоловіка Шерон Стоун вирішила не називати, однак зазначила, що на кону була її роль у фільмі.

Він сказав, що я повинна сісти до нього на коліна, щоб отримати роль. Коли я відповіла йому, що не збираюся цього робити, він відіслав мене назад в трейлер. Саме так все і було,

– розповіла Шерон Стоун.

Актриса додала, що неприємний інцидент стався у 2006 році, коли вона перебувала на піку своєї популярності в Голлівуді. Тоді Шерон Стоун вже знімалась у 2 частині "Основного інстинкту" та була секс-символом американського шоу-бізнесу.

Цікаво, що сама актриса вважада себе не привабливою і не сексуальною. Тому такі звання для неї звучать дивно.

"Я ніколи не вважала себе неймовірно сексуальною. На зйомках "Основного інстинкту" мені доводилося досліджувати свою темну сторону. У підсумку я з нею подружилася. Я не повинна боятися самої себе. Я думаю, саме цю впевненість люди і знаходять сексуальною", – додала вона.