Мабуть, жодне інтерв'ю з Шерон Стоун не може обійтись без запитань про фільм "Основний інстинкт". Стрічка стала культовою та досі вражає глядачів провокативними кадрами. Днями Шерон Стоун пригадала кастинги на цей фільм та розповіла, що погодилась на оголену зйомку, щоб її затвердили на роль.

Про це актриса відверто розповіла у ютуб-шоу Дрю Беррімор, яке в час карантину знімають дистанційно. Під час зйомок Шерон Стоун залюбки розповіла про зйомки в "Основному інстинкті" та зізналась, що отримати роль спокусливої Кетрін Трамелл було не так легко.

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За її словами, продюсери шукали сексуальну красуню, яка зможе прикувати глядачів до екрана. І, щоб переконати їх в тому, що саме вона чудово впорається з цим завданням, Шерон Стоун усвідомлено вирішила оголитись у журналі Playboy. Актриса додала, що завжди вміла швидко аналізувати ситуацію, знаходити стратегічні рішення та не діяти легковажно.

Я вирішила, що спеціально знімуся в Playboy, тому що хотіла отримати роль у фільмі "Основний інстинкт". Хоча тоді я й гадки не мала, що саме стрічка мені принесе. Я дійсно думала, що це чудова роль для мене, і я розуміла, що мені потрібно зробити, щоб отримати її, – розповіла Шерон Стоун.



Шерон Стоун у журналі Playboy / Фото Extra

Після виходу "Основного інстинкту" на великий екран Шерон Стоун стала справжнім секс-символом Голлівуду. Та і в 62 роки актриса не втрачає своєї привабливості і з легкістю знімається у сексуальних фотосесіях для глянців. І один з секретів її молодості простий: Шерон Стоун зазначила, що деякі звички з віком варто переглянути та більше приділяти увагу своєму здоров'ю.

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"Я думаю, що з віком треба вміти домовлятися з матір'ю-природою і часом. Є певні речі, які приносять задоволення, коли ми молоді, але шкідливі, коли ми стаємо старшими. Обжерливість і алкоголь не дуже гарні звички, коли переходиш певний рубіж. Коли мені виповнилося 40 років, я подумала, що хотіла б постаріти, як танцівниця. Мені завжди здавалося, що жінки, які були танцівницями, так красиво старіють, у них прекрасна постава, вони прекрасно рухалися. Я подумала, що повинна поводитись як танцівниця, а також мені варто переглянути свій раціон", – зазначила Шерон Стоун.



Сексуальна Шерон Стоун / Фото Vogue



Провокативна зйомка з Шерон Стоун / Фото Vogue

Що відомо про фільм "Основний інстинкт"

Стрічка "Основний інстинкт" вийшла на великий екран у 1992 році та спричинила справжній фурор. Все тому, що режисеру Полу Верговену вдалось показати небезпечну та дуже сексуальну красуню, ладну зводити чоловіків з розуму.

За сюжетом, талановитий детектив Нік Каррен береться розкривати дивне вбивство. Підозра падає на подругу жертви – письменницю Кетрін. Жінка добре відома завдяки своїм еротичним романам, де описуються різні сексуальні експерименти. І в одній з книг детективи знайшли історію вбивства, що дуже нагадувала їхню справу.

Та Нік Каррен не знав, що сексуальна письменниця, як ніхто інший, вміє маніпулювати та пробуджувати у чоловіків один з основних інстинктів. Тому детектив стає учасником небезпечної гри Кетрін.

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