Пожалуй, ни одно интервью с Шэрон Стоун не может обойтись без вопросов о фильме "Основной инстинкт". Лента стала культовой и до сих пор поражает зрителей провокационными кадрами. На днях Шэрон Стоун вспомнила кастинги на этот фильм и рассказала, что согласилась на обнаженную съемку, чтобы ее утвердили на роль.

Об этом актриса откровенно рассказала в ютуб-шоу Дрю Бэрримор, которое во время карантина снимают дистанционно. Во время съемок Шэрон Стоун охотно рассказала о съемках в "Основном инстинкте" и призналась, что получить роль соблазнительной Кэтрин Трамелл было не так легко.

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По ее словам, продюсеры искали сексуальную красавицу, которая сможет приковать зрителей к экрану. И чтобы убедить их в том, что именно она прекрасно справится с этой задачей, Шэрон Стоун осознанно решила обнажиться в журнале Playboy. Актриса добавила, что всегда умела быстро анализировать ситуацию, находить стратегические решения и не действовать легкомысленно.

Я решила, что специально снимусь в Playboy, потому что хотела получить роль в фильме "Основной инстинкт". Хотя тогда я понятия не имела, что именно лента мне принесет. Я действительно думала, что это прекрасная роль для меня, и я понимала, что мне нужно сделать, чтобы получить ее,

– рассказала Шэрон Стоун.



Шэрон Стоун в журнале Playboy / Фото Extra

После выхода "Основного инстинкта" на большой экран Шэрон Стоун стала настоящим секс-символом Голливуда. Да и в 62 года актриса не теряет своей привлекательности и с легкостью снимается в сексуальных фотосессиях для глянцев. И один из секретов ее молодости прост: Шэрон Стоун отметила, что некоторые привычки с возрастом стоит пересмотреть и больше уделять внимание своему здоровью.

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"Я думаю, что с возрастом надо уметь договариваться с матерью-природой и временем. Есть определенные вещи, которые приносят удовольствие, когда мы молоды, но вредны, когда мы становимся старше. Обжорство и алкоголь – не очень хорошие привычки, когда переходишь определенный рубеж. Когда мне исполнилось 40 лет, я подумала, что хотела бы состариться, как танцовщица. Мне всегда казалось, что женщины, которые были танцовщицами, так красиво стареют, у них прекрасная осанка, они прекрасно двигались. Я подумала, что должна вести себя как танцовщица, а также мне стоит пересмотреть свой рацион", – отметила Шэрон Стоун.



Сексуальная Шэрон Стоун / Фото Vogue

Провокационная съемка с Шэрон Стоун / Фото Vogue

Что известно о фильме "Основной инстинкт"

Лента "Основной инстинкт" вышла на большой экран в 1992 году и произвела настоящий фурор. Все потому, что режиссеру Полу Верховену удалось показать опасную и очень сексуальную красотку, которая сводить мужчин с ума.

По сюжету, талантливый детектив Ник Каррен берется раскрывать странное убийство. Подозрение падает на подругу жертвы – писательницу Кэтрин. Женщина хорошо известна благодаря своим эротическим романам, где описываются различные сексуальные эксперименты. И в одной из книг детективы нашли историю убийства, очень напоминавшую их дело.

Ник Каррен не знал, что сексуальная писательница как никто другой умеет манипулировать и пробуждать у мужчин один из основных инстинктов. Поэтому детектив становится участником опасной игры Кэтрин.

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