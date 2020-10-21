Голлівудська акторка Шерон Стоун у свої 62 роки виглядає фантастично. Вона знялась для обкладинки Vogue Greece та показала нев'янучу молодість і красу у вбраннях від будинку мод Tom Ford та модельєра Наіма Хана.

У листопадовому випуску грецького Vogue, який присвячений кінематографу, Шерон Стоун перевтілилась в героїню Далекого Заходу. Вона показала дві ефектні обкладинки в інстаграм-профілі. Фотосесія відбулась на ранчо в Каліфорнії, що дозволило точно передати атмосферу.

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"Незалежно від обставин, кіно завжди викликає найсильніші емоції, запрошуючи нас в нескінченну подорож. Те ж саме стосується Стоун – жінки, яка наважується змінити свій образ і виразити себе так, як вона хоче – чи на екрані або в реальному житті", – йдеться в дописі Vogue Greece.

Для одного з кадрів Шерон Стоун одягла розкішну мереживну сукню від американського преміального бренду Tom Ford. Під довге прозоре вбрання з шовковою зав'язкою на шиї вона обрала чорний бюстгальтер, а довершила look величезним капелюхом ручної роботи. На ранчо акторка позувала на підборах на тлі коней та кремезних чоловіків.

Інший образ Шерон Стоун – фантастичний кейп від відомого індійсько-американського модельєра Наіма Хана, який виглядає дуже автентично. Він оздоблений вишитими масивними квітами червоного кольору. Цей образ приховував бездоганну фігуру зірки, однак виглядала вона у ньому надзвичайно вишукано.



Шерон Стоун для Vogue Greece / Фото Instagram / @sharonstone