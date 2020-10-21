Голливудская актриса Шэрон Стоун в свои 62 года выглядит фантастически. Она снялась для обложки Vogue Greece и показала неувядающую молодость и красоту в нарядах от дома мод Tom Ford и модельера Наима Хана.

В ноябрьском выпуске греческого Vogue, посвященному кинематографу, Шэрон Стоун перевоплотилась в героиню Дальнего Запада. Она показала две эффектные обложки в инстаграм-профиле. Фотосессия состоялась на ранчо в Калифорнии, что позволило точно передать атмосферу.

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"Независимо от обстоятельств, кино всегда вызывает сильные эмоции, приглашая нас в бесконечное путешествие. То же самое касается Стоун – женщины, которая решается изменить свой образ и выразить себя так, как она хочет – будь то на экране или в реальной жизни", – говорится в заметке Vogue Greece.

Для одного из кадров Шэрон Стоун надела роскошное кружевное платье от американского премиального бренда Tom Ford. Под длинный прозрачный наряд из шелковой завязкой на шее она выбрала черный бюстгальтер, а довершила look огромной шляпой ручной работы. На ранчо актриса позировала на каблуках на фоне лошадей и крепких мужчин.

Другой образ Шэрон Стоун – фантастический кейп от известного индийско-американского модельера Наима Хана, который выглядит очень аутентично. Он украшен вышитыми массивными цветами красного цвета. Этот образ скрывал безупречную фигуру звезды, однако выглядела она в нем очень изысканно.



Шэрон Стоун для Vogue Greece / Фото Instagram / @sharonstone