Блиск-еліксир та магічні тіні: як виглядає колекція косметики, натхненна всесвітом Гаррі Поттера

4 вересня 2023, 18:02
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Бренд Sheglam презентував магічну колекцію косметики, яка натхненна всесвітом Гаррі Поттера. Її розкупили зі швидкістю світла та активно обговорюють в мережі.

Бренд Sheglam, головний офіс якого знаходиться у Сінгапурі, ще в липні презентував особливу лімітовану колекцію косметики. Вона натхненна всесвітом Гоґвортсу та Гаррі Поттера. 

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Як виглядає косметика, натхненна магією

До колекції увійшло 5 продуктів. Косметика є доволі універсальною та особливо пасуватиме фанатам Гаррі Поттера.

Перенесіться у чарівний світ з новими продуктами, натхненними Гаррі Поттером. Вони безперечно увійдуть у вашу б'юті-рутину,
– пишуть виробники.

У колекцію увійшли такі продукти:

  • 4 палетки тіней, виконані у стилі факультетів Гоґвортсу: Грифіндора, Рейвенклова, Гафелпафа й Слизерина. Кольори тіней у палетці відповідають гамі, притаманній кожному з гуртожитків.
  • Набір з 4 блисків для губ у різних кольорах. Вони натхненні чарівним зіллям. Особливість цих блисків в аплікаторі – він зроблений з силікону.

  • Блискуча помада у зеленому футлярі (натхненна флорою магічного світу) з мікрозеленими блискітками. Вона зволожує губи та створює скляний фініш.
  • Маска для губ у світло-лавандовому відтінку у баночці, яка нагадує казанок чарівників.
  • Також у набір увійшов пензлик у вигляді чарівної палички. 

Загалом набір-колекція, присвячена магічному світу, коштує 50 доларів (близько 1855 гривень). Косметика набула такої популярності, що її розкупили за кілька тижнів, тож бренд готується поповнювати запас та відновлювати продажі. У мережі активно обговорюють колекцію, а б'юті-блогери роблять огляди на кожен продукт.

  • "Це підкорило моє серце";
  • "Мрія здійснилась";
  • "Обожнюю Гаррі Поттера, це чудово мати косметику у стилі Гоґвортсу";
  • "Дуже мила колекція";
  • "Найкраща колекція за весь час", – пишуть користувачі.
Автор: Марія Касій