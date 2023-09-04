Блиск-еліксир та магічні тіні: як виглядає колекція косметики, натхненна всесвітом Гаррі Поттера
Бренд Sheglam презентував магічну колекцію косметики, яка натхненна всесвітом Гаррі Поттера. Її розкупили зі швидкістю світла та активно обговорюють в мережі.
Бренд Sheglam, головний офіс якого знаходиться у Сінгапурі, ще в липні презентував особливу лімітовану колекцію косметики. Вона натхненна всесвітом Гоґвортсу та Гаррі Поттера.
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Як виглядає косметика, натхненна магією
До колекції увійшло 5 продуктів. Косметика є доволі універсальною та особливо пасуватиме фанатам Гаррі Поттера.
Перенесіться у чарівний світ з новими продуктами, натхненними Гаррі Поттером. Вони безперечно увійдуть у вашу б'юті-рутину,
– пишуть виробники.
У колекцію увійшли такі продукти:
- 4 палетки тіней, виконані у стилі факультетів Гоґвортсу: Грифіндора, Рейвенклова, Гафелпафа й Слизерина. Кольори тіней у палетці відповідають гамі, притаманній кожному з гуртожитків.
- Набір з 4 блисків для губ у різних кольорах. Вони натхненні чарівним зіллям. Особливість цих блисків в аплікаторі – він зроблений з силікону.
- Блискуча помада у зеленому футлярі (натхненна флорою магічного світу) з мікрозеленими блискітками. Вона зволожує губи та створює скляний фініш.
- Маска для губ у світло-лавандовому відтінку у баночці, яка нагадує казанок чарівників.
- Також у набір увійшов пензлик у вигляді чарівної палички.
Загалом набір-колекція, присвячена магічному світу, коштує 50 доларів (близько 1855 гривень). Косметика набула такої популярності, що її розкупили за кілька тижнів, тож бренд готується поповнювати запас та відновлювати продажі. У мережі активно обговорюють колекцію, а б'юті-блогери роблять огляди на кожен продукт.
- "Це підкорило моє серце";
- "Мрія здійснилась";
- "Обожнюю Гаррі Поттера, це чудово мати косметику у стилі Гоґвортсу";
- "Дуже мила колекція";
- "Найкраща колекція за весь час", – пишуть користувачі.