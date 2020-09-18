Американська фотомодель та кіноакторка Шарліз Терон останні 5 років не перебувала в стосунках. З приводу цього висловлювалась навіть її донька, заявивши, що матері потрібен хлопець. Проте вона сама думає геть інакше.

Акторка Шерон Стоун дала відверте інтерв'ю шоу The Drew Barrymore Show, відео з якого було опубліковане на ютуб-каналі. Там зірка розповіла про те, чому вона не поспішає шукати стосунки.

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Жінка відверто зізналась, що вже п'ять років вона мала декілька побачень, проте ні з ким не зустрічалась. Зазначимо, що Шарліз Терон ніколи не була заміжня.

Я зовсім не відчуваю себе самотньою,

– заявила фотомодель в інтерв'ю.

Зірка розповіла про те, що її пріоритети зараз суттєво змінилися. Вона почувається добре і їй комфортно, адже займається дітьми. Шарліз впевнена в тому, що час змінює людину. Тому поки що вона намагається виконувати роль хорошої матері, а це також неабияка праця.

Терон також розповіла, що коли готується до сну, то згадує, як пройшов день. Вона щаслива і їй не хочеться що-небудь змінювати.

Нагадаємо, що Шерліз Терон часто приховує своє особисте життя. Востаннє їй приписували шлюб з актором Шоном Пенном, проте зірка запевнила, що роман тривав всього рік, а про одруження не могло бути й мови. Найдовші стосунки Шарліз мала з актором Стюартом Таунсендом, роман з яким тривав 10 років. Від нього вона хотіла народити дитину, проте почуття переросли в дружбу.

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