Американская фотомодель и киноактриса Шарлиз Терон последние 5 лет не состояла в отношениях. По поводу этого высказывалась даже ее дочь, заявив, что матери нужен парень. Однако она сама думает совершенно иначе.

Актриса Шэрон Стоун дала откровенное интервью шоу The Drew Barrymore Show, видео с которого было опубликовано на ютуб-канале. Там звезда рассказала о том, почему она не спешит искать отношения.

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Женщина откровенно призналась, что уже пять лет она имела несколько свиданий, однако ни с кем не встречалась. Отметим, что Шарлиз Терон никогда не была замужем.

Я совсем не чувствую себя одинокой,

- заявила фотомодель в интервью.

Звезда рассказала о том, что ее приоритеты сейчас существенно изменились. Она чувствует себя хорошо и ей комфортно, ведь занимается детьми. Шарлиз уверена в том, что время меняет человека. Поэтому пока что она старается выполнять роль хорошей матери, а это – большой труд.

Терон также рассказала, что когда готовится ко сну, то вспоминает, как прошел день. Она счастлива, и ей не хочется что-либо менять.

Напомним, что Шерлиз Терон часто скрывает свою личную жизнь. В последний раз ей приписывали брак с актером Шоном Пенном, однако звезда заверила, что роман длился всего год, а о женитьбе не могло быть и речи. Самые длинные отношения Шарлиз имела с актером Стюартом Таунсендом, роман с которым длился 10 лет. От него она хотела родить ребенка, однако чувства переросли в дружбу.

Смотреть интервью с Шарлиз Терон онлайн: