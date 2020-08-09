Американська кіноактриса та одна з найпривабливіших зірок Голлівуду Шарліз Терон 7 серпня відзначила 45-й день народження. Попри ювілей вона не стала збирати друзів та рідних у своєму маєтку, а організувала віртуальну вечірку, яку її мама не оцінила.

За кілька місяців суворих карантинних обмежень люди по всьому світу звикли до соціального дистанціювання та віртуальних посиденьок у Zoom. Якщо одні на повну користуються послабленням карантинного режиму, то інші не надто охоче ризикують повертатись до повноцінного життя. Так, голлівудська акторка Шарліз Терон належить до числа останніх. Попри те, що зірка звикла залишати особисте життя поза увагою преси, в інстаграмі вона показала, як відзначила 45-річчя.

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Зазвичай, знаменитості святкують дні народження з небаченим розмахом у гучній компанії зіркових колег. Проте Шарліз Терон вирішила стати прикладом для мільйонів шанувальників й провела вечірку онлайн. Акторка зібрала друзів та рідних перед екранами у власних будинках.

Проте таке торжество з нагоди ювілею оцінили не всі. Зірка пожартувала, що її мама Герда заснула за 5 хвилин після старту вечірки в Zoom.

Моя перша віртуальна вечірка на день народження. Я думаю, що моя мама заснула за 5 хвилин після її початку. Дякую кожному за привітання! 2020-й був досить важким, але сьогоднішній день – безумовно світла пляма в ньому,

– зворушливо написала Шарліз Терон.

Спільне фото всіх запрошених гостей вона поширила в мережі. Варто зазначити, що на у кадрі іменинниця була з двома всиновленими доньками – 8-річною Джексон та 4-річною Огаст. Діти Шарліз Терон вкрай рідко з'являються на публіці, тому цей знімок можна вважати справжнім ексклюзивом від зіркової мами за довгий час.