Американская киноактриса и одна из самых привлекательных звезд Голливуда Шарлиз Терон 7 августа отметила 45-й день рождения. Несмотря на юбилей она не стала собирать друзей и родных в своем имении, а организовала виртуальную вечеринку, которую ее мама не оценила.

За несколько месяцев сурового карантина люди по всему миру привыкли к социальному дистанцированию и виртуальным посиделкам в Zoom. Если одни на полную пользуются ослаблением карантинного режима, то другие не слишком охотно рискуют возвращаться к полноценной жизни. Так, голливудская актриса Шарлиз Терон принадлежит к числу последних. Несмотря на то, что звезда привыкла оставлять личную жизнь вне поля зрения прессы, в инстаграме она показала, как отметила 45-летие.

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Обычно, знаменитости празднуют дни рождения с невиданным размахом в шумной компании звездных коллег. Однако Шарлиз Терон решила стать примером для миллионов поклонников и провела вечеринку онлайн. Актриса собрала друзей и родных перед экранами в собственных домах.

Однако такое торжество по случаю юбилея оценили не все. Звезда пошутила, что ее мама Герда заснула через 5 минут после старта вечеринки в Zoom.

Моя первая виртуальная вечеринка на день рождения. Я думаю, что моя мама уснула через 5 минут после ее начала. Спасибо каждому за поздравления! 2020-й был довольно тяжелым, но сегодняшний день – безусловно светлое пятно в нем,

– трогательно написала Шарлиз Терон.

Совместное фото всех приглашенных гостей она распространила в сети. Стоит отметить, что на в кадре именинница была с двумя усыновленными дочерьми – 8-летней Джексон и 4-летней Огаст. Дети Шарлиз Терон крайне редко появляются на публике, поэтому этот снимок можно считать настоящим эксклюзивом от звездной мамы за долгое время.