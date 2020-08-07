Голливудская актриса Шарлиз Терон празднует день рождения! 7 августа знаменитой блондинке исполнилось 45 лет. По этому случаю мы составили список лучших фильмов Шарлиз Терон, которые хочется пересмотреть еще раз.

Пожалуй, в мире не найдется человека, который бы не знал, кто такая Шарлиз Терон. Одно ее появление в кадре делает ленту успешной. В день рождения актрисы 24 канал подобрал 7 лучших фильмов, за которые мы любим Шарлиз Терон.

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"Старая гвардия"

Год выхода – 2020

Рейтинг IMDb – 6,7

Жанр – экшн, фантастика

Это новый фантастический боевик, в котором Шарлиз Терон сыграла главную роль бессмертного воина Энди. По сюжету, она одна из первых получила дар и на протяжении столетий становилась на защиту мирного населения. Со временем к ней присоединились и другие воины, которые организовали собственную гвардию наемников. Но очередное задание обернулось для героев настоящим испытанием: на бессмертных устроили охоту, чтобы навеки изолировать их для изучения вечной жизни и генов, влияющих на это. Поэтому все они объединятся, чтобы противостоять мощной корпорации.

Смотрите трейлер к фильму "Старая гвардия": видео

"Сенсация"

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 6,8

Жанр – драма

В центре сюжета ленты – события, которые происходят на одном из самых популярных американских телеканалов Fox News. Возглавляет его Роджер Эйлс, который, казалось бы, никогда не покинет престижную должность. Однако волна обвинений в домогательствах пошатнула его имидж. Как только героиня ленты Гретхен Карлсон уволилась с канала, она подала в суд на бывшего работодателя. К делу подключились и другие журналистки, которые рассказали свою историю, как стали жертвой сексуальных домогательств. Поэтому Эйсу не остается ничего, как получить наказание за содеянное.

Смотрите трейлер к фильму "Сенсация": видео

"Та ещё парочка"

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 6,8

Жанр – комедия, романтика

Но если у вас настроение пересмотреть типичную американскую комедию, которая не заставляет задумываться, тогда "Та еще парочка" с Шарлиз Терон в главной роли прекрасно подойдет для вечера.

По сюжету, амбициозный политик Шарлотта Филд выдвигает свою кандидатуру на пост президента. Но в предвыборной кампании ей нужно иметь человека, который писал бы для нее речи. Случайно Шарлотта встречает своего знакомого Фредди Фларски, у которого когда-то была няней. Он безработный журналист, поэтому становится кандидатом на должность спичрайтера. Однако такой тандем обернется для главных героев серией курьезных приключений.

Смотрите трейлер к фильму "Та ещё парочка": видео

"Голова в облаках"

Год выхода – 2004

Рейтинг IMDb – 6,6

Жанр – военная драма

В 1933 году в Кембридже зажигательная Гильда Бессе, которую сыграла Шарлиз Терон, знакомится с ирландцем Ги Мелионом. Между молодыми людьми вспыхивают чувства, хотя они и имеют совершенно разные взгляды на жизнь. Три года пара делит свою квартиру с подругой Мией. Однако война нарушит их беззаботную гармонию.

Смотрите трейлер к фильму "Голова в облаках": видео

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"Монстр"

Год выхода – 2003

Рейтинг IMDb – 7,3

Жанр – криминал, драма

В этой ленте Шарлиз Терон узнать крайне сложно. Все потому, что актриса набрала лишние килограммы и не следила за собой. Фильм рассказал историю об убийце Эйлин Уорнос, которая хладнокровно расправлялась с мужчинами, которые, по ее мнению, заслуживали смерти. Драма отметилась эмоциональностью и стала одной из самых популярных в карьере Шарлиз Терон.

Смотрите трейлер к фильму "Монстр": видео

"Сладкий ноябрь"

Год выхода – 2001

Рейтинг IMDb – 6,7

Жанр – романтика, драма

Пожалуй, все киноманы уже просмотрели этот романтический фильм десятки раз. По сюжету, карьерист Нельсон Мосс встречает эксцентричную Сару, которая из-за него не сдала экзамен на вождение. Мужчина выполняет прихоти незнакомки и на месяц поселяется в ее квартире. Но именно этот ноября кардинально изменит всю жизнь Нельсона.

Смотрите фрагмент фильма "Сладкий ноябрь": видео

"Адвокат диявола"

Год выхода – 1997

Рейтинг IMDb – 7,5

Жанр – триллер, ужасы

Еще раз Шарлиз Терон сыграла в тандеме с Киану Ривзом в 1997 году. Тогда на экраны вышла их лента "Адвокат дьявола". По сюжету, главный герой начинает свою адвокатскую карьеру. Он знакомится с руководителем крупной компании Джоном Милтоном, которого сыграл непревзойденный Аль Пачино. Но он не знает, что на самом деле перед ним – ироничный и хитрый интриган, который втягивает в опасную игру не только молодого подчиненного, но и его жену.

Смотрите трейлер к фильму "Адвокат дьявола": видео