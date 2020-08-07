Голлівудська акторка Шарліз Терон святкує день народження! 7 серпня знаменитій білявці виповнилось 45 років. З цієї нагоди ми склали список найкращих фільмів Шарліз Терон, які хочеться переглянути ще раз.

Мабуть, у світі не знайдеться людини, яка б не знала, хто така Шарліз Терон. Одна її поява у кадрі робить стрічку успішною. У день народження актриси 24 канал підібрав 7 найкращих фільмів, за які ми любимо Шарліз Терон.

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"Стара гвардія"

Рік виходу – 2020

Рейтинг IMDb – 6,7

Жанр – екшн, фантастика

Це новий фантастичний бойовик, у якому Шарліз Терон зіграла головну роль безсмертного воїна Енді. За сюжетом, вона одна з перших отримала дар та упродовж століть ставала на захист мирного населення. З часом до неї приєднались і інші воїни, які організували власну гвардію найманців. Та чергове завдання обернулось для героїв справжнім випробуванням: на безсмертних влаштували полювання, аби навіки ізолювати їх для вивчення вічного життя і генів, які на це впливають. Тому всі вони об'єднаються, аби протистояти могутній корпорації.

Дивіться трейлер до фільму "Стара гвардія": відео

"Сенсація"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 6,8

Жанр – драма

У центрі сюжету стрічки – події, які стаються на одному з найпопулярніших американських телеканалів Fox News. Очолює його Роджер Ейлс, який, здавалось би, ніколи не покине престижну посаду. Однак хвиля звинувачень у домаганнях похитнула його імідж. Щойно героїня стрічки Гретхен Карлсон звільнилась із каналу, вона подала до суду на колишнього роботодавця. До справи долучились й інші журналістки, які розповіли свою історію, як стали жертвою сексуальних домагань. Тому Ейсу не залишається нічого, як отримати покарання за скоєне.

Дивіться трейлер до фільму "Сенсація": відео

"Божевільна парочка"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 6,8

Жанр – комедія, романтика

Та якщо у вас настрій переглянути типову американську комедію, яка не змушує задумуватись, тоді "Божевільна парочка" з Шарліз Терон у головній ролі чудово підійде для вечора.

За сюжетом, амбіційна політикиня Шарлотта Філд висуває свою кандидатуру на пост президента. Та у перевиборчій кампанії їй потрібно мати людину, яка б писала для неї промови. Випадково Шарлотта зустрічає свого знайомого Фредді Фларскі, в якого колись була нянею. Чоловік є безробітним журналістом, тому стає кандидатом на спічрайтера. Однак такий тандем обернеться для головних героїв серією курйозних пригод.

Дивіться трейлер до фільму "Божевільна парочка": відео

"Голова у хмарах"

Рік виходу – 2004

Рейтинг IMDb – 6,6

Жанр – військова драма

У 1933 році в Кембриджі запальна Гільда Бессе, яку зіграла Шарліз Терон, знайомиться з ірландцем Гі Меліоном. Між молодими людьми спалахують почуття, хоч вони і мають зовсім різні погляди на життя. Три роки пара ділить свою квартиру із подругою Мією. Однак війна порушить їхню безтурботну гармонію.

Дивіться трейлер до фільму "Голова у хмарах": відео

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"Монстр"

Рік виходу – 2003

Рейтинг IMDb – 7,3

Жанр – кримінал, драма

У цій стрічці Шарліз Терон впізнати вкрай складно. Все тому, що актриса набрала зайві кілограми та не доглядала за собою. Фільм розказав історію про вбивцю Ейлін Ворнос, яка холоднокровно розправлялась із чоловіками, які, на її думку, заслуговували на смерть. Драма відзначилась емоційністю та стала однією з найпопулярніших у кар'єрі Шарліз Терон.

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"Солодкий листопад"

Рік виходу – 2001

Рейтинг IMDb – 6,7

Жанр – романтика, драма

Мабуть, всі кіномани вже переглянули цей романтичний фільм десятки разів. За сюжетом, кар'єрист Нельсон Мосс зустрічає ексцентричну Сару, яка через нього не склала іспит на водіння. Чоловік виконує забаганку незнайомки та на місяць оселяється в її квартирі. Та саме цей листопад кардинально змінить все життя Нельсона.

Дивіться фрагмент фільму "Солодкий листопад": відео

"Адвокат диявола"

Рік виходу – 1997

Рейтинг IMDb – 7,5

Жанр – трилер, жахи

Ще раз Шарліз Терон зіграла у тандемі з Кіану Рівзом у 1997 році. Тоді на екрани вийшла їхня стрічка "Адвокат диявола". За сюжетом, головний герой починає свою адвокатську кар'єру. Він знайомиться з керівником великої компанії Джоном Мілтоном, якого зіграв неперевершений Аль Пачіно. Та чоловік не знає, що насправді перед ним – іронічний та хитрий інтриган, який залучає у небезпечну гру не тільки молодого підлеглого, але і його дружину.

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