Американська модель та дружина Джастіна Бібера Гейлі часто ділиться моментами з життя. Цього разу вона показала, як провела неділю і продемонструвала образ.

Популярна модель Гейлі Бібер є іконою моди для багатьох американських модниць. Дружина Джастіна Бібера постійно підкорює трендовими образами. Новими світлинами зірка поділилась на особистій сторінці в інстаграмі.

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Образ Гейлі Бібер

Модель показала, як вона провела недільний день. Вона позувала біля будинку, а в руках тримала чашку з кавою. Знаменитість одягнула темну кофтинку та стильні шкіряні штани з кишенями кольору хакі. Зверху Гейлі накинула вкорочений чорно-зелений жакет, що оголив струнку талію моделі. Трендове вбрання Бібер поєднала з білими кросівками.

Також дівчина вдягнула довгу теплу в'язану шапку молочного кольору. Вона розчесала біляве волосся та зробила легкий макіяж. Шанувальників моделі підкорив новий її образ, а найбільше вони висловили захоплення її вкороченою курткою.

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