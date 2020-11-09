Успішна телеведуча та акторка Лілія Ребрик невпинно диктує тренди українським модницям. Зірка одягнула розкішну червону сукню з відкритою спиною та вразила жіночністю.

Відома актриса та ведуча програми "Ранок з Україною" розбурхала мережу новими світлинами, якими поділилась на офіційній сторінці в інстаграмі. Лілія Ребрик показує шанувальницям, як виглядати стильно і під час повсякденних виходів на прогулянку, і на світських заходах.

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Look Лілії Ребрик

Телеведуча позувала на сходах, обернувшись спиною до камери, але показавши обличчя. Вона постала в розкішній червоній сукні, яка демонструвала оголену спину Лілії та обтискала її бездоганну фігуру. Вбрання Ребрик поєднала з білими туфлями на червоній підошві та на високих підборах. Аутфіт артистки вийшов неймовірно жіночним.

Знаменитість вклала волосся в лаконічну, але гарну зачіску. Вона зробила низький пучок, але випустила гривку наперед. Look доповнювали масивні золотисті сережки-підвіски та білий годинник. Образ завершував яскравий макіяж: Лілія підкреслила очі коричневими тінями, але нафарбувала губи нюдовою помадою.

Шанувальників захопив неймовірний образ Лілії Ребрик: "Сукня сидить на тобі ідеально", "Вогонь", "Виглядаєте шикарно", – написали фани в коментарях під світлиною.



Лілія Ребрик / Instagram / @liliia.rebrik