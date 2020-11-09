Успешная телеведущая и актриса Лилия Ребрик неустанно диктует тренды украинским модницам. Звезда надела роскошное красное платье с открытой спиной и поразила женственностью.

Известная актриса и ведущая программы "Утро с Украиной" взбудоражила сеть новыми фотографиями, которыми поделилась на официальной странице в инстаграм. Лилия Ребрик показывает поклонницам, как выглядеть стильно и во время повседневных выходов на прогулку, и на светских мероприятиях.

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Look Лилии Ребрик

Телеведущая позировала на лестнице, повернувшись спиной к камере, но показав лицо. Она предстала в роскошном красном платье, которое демонстрировало обнаженную спину Лилии и облегало ее безупречную фигуру. Наряд Ребрик соединила с белыми туфлями на красной подошве и на высоком каблуке. Аутфит артистки получился невероятно женственным.

Знаменитость вложила волосы в лаконичную, но красивую прическу. Она сделала низкий пучок, но выпустила челку вперед. Look дополняли массивные золотистые серьги-подвески и белые часы. Образ завершал яркий макияж: Лилия подчеркнула глаза коричневыми тенями, но накрасила губы нюдовой помадой.

Поклонников поразил невероятный образ Лилии Ребрик: "Платье сидит на тебе идеально", "Огонь", "Выглядите шикарно", – написали фанаты в комментариях под фотографией.



Лили Ребрик / Instagram / @liliia.rebrik