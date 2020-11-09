Американская модель и жена Джастина Бибера Хейли часто делится моментами из жизни. На этот раз она показала, как провела воскресенье, и продемонстрировала образ.

Популярная модель Хейли Бибер является иконой моды для многих американских модниц. Жена Джастина Бибера постоянно покоряет трендовыми образами. Новыми фотографиями звезда поделилась на личной странице в инстаграме.

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Образ Хейли Бибер

Модель показала, как она провела воскресный день. Она позировала возле дома, а в руках держала чашку с кофе. Знаменитость надела темную кофточку и стильные кожаные брюки с карманами цвета хаки. Сверху Хейли накинула укороченный черно-зеленый жакет, который обнажил стройную талию модели. Трендовый наряд Бибер соединила с белыми кроссовками.

Также девушка надела длинную теплую вязаную шапку молочного цвета. Она расчесала белокурые волосы и сделала легкий макияж. Поклонников модели покорил ее новый образ, а больше всего они выразили восхищение ее укороченной курткой.

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