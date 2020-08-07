57-річна сестра попспівачки Мераї Кері Еллісон стверджує, що вона пережила сексуальне насильство у 10-річному віці. Жінка страждає від психічних розладів та депресій і винить у всьому свою матір, адже над донькою знущались на її очах у сатаністській секті.

Як інформує видання The Sun, Еллісон Кері подала до суду на свою матір Патрісію.

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Вона заявила, що ненька змушувала 10-річну доньку долучатися до сатаністських ритуалів, під час яких над нею чинили дії сексуального характеру дорослі незнайомі чоловіки. Крім того, дитиною вона спостерігала, як знущаються над іншими підлітками та дорослими.

Наразі імена чоловіків, яких Еллісон Кері звинувачує у сексуальному насильстві невідомі. Старша сестра знаменитої Мераї Кері страждає від посттравматичного стресового розладу та депресій. Вона вимагає від матері грошової компенсації за величезні психологічні та фізичні травми й душевний біль.



Сестра Мераї Кері / Фото Douglas Healey

50-річна Мерая Кері не підтримує стосунки зі старшою сестрою Еллісон після конфлікту, який відбувся майже 30 років тому. Причини суперечки невідомі, проте Еллісон Кері має скандальну репутацію. Вона зловживає як легальними, так і забороненими наркотиками, а в минулому працювала повією. Чотири роки тому її заарештували за проституцію, адже вона не повідомляла своїм клієнтам, що хвора на ВІЛ.