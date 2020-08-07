57-летняя сестра поп-певицы Мэрайи Керри Эллисон утверждает, что она пережила сексуальное насилие в 10-летнем возрасте. Женщина страдает от психических расстройств и депрессий и винит во всем свою мать, ведь над дочерью издевались на ее глазах в сатанистской секте.

Как информирует издание The Sun, Эллисон Кэри подала в суд на свою мать Патрисию.

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Она заявила, что мать заставляла 10-летнюю дочь участвовать в сатанистских ритуалах, во время которых над ней совершали действия сексуального характера взрослые незнакомые мужчины. Кроме того, ребенком она наблюдала, как издеваются над другими подростками и взрослыми.

Сейчас имена мужчин, которых Эллисон Керри обвиняет в сексуальном насилии, неизвестны. Старшая сестра знаменитой Мэрайи Кэри страдает от посттравматического стрессового расстройства и депрессий. Она требует от матери денежной компенсации за огромные психологические и физические травмы и душевную боль.



Сестра Мэрайи Кэри / Фото Douglas Healey

50-летняя Мэрайя Кэри не поддерживает отношения со старшей сестрой Эллисон после конфликта, который произошел почти 30 лет назад. Причины спора неизвестны, однако Эллисон Кэри имеет скандальную репутацию. Она злоупотребляет как легальными, так и запрещенными наркотиками, а в прошлом работала проституткой. Четыре года назад ее арестовали за проституцию, потому что она не сообщала своим клиентам, что больна ВИЧ.