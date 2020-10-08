Ангеліна Комарова, сестра українського журналіста та телеведучого, вперше стала мамою. Вона народила донечку. З пологового будинку Ангеліну зустріла й Олександра Кучеренко, дружина Дмитра Комарова.

Сьогодні, 8 жовтня, Ангеліна Комарова повідомила про те, що вперше стала матусею. Вона опублікувала миловидні фото на своїй сторінці в інстаграмі.

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У сестри українського журналіста та телеведучого Дмитра Комарова народилась дівчинка. Новоспечена матуся продемонструвала зворушливі світлини з пологового будинку.

На фото Ангеліна постала в яскравому оранжевому костюмі, доповнивши образ червоною сумочкою. На руках вона тримала дитину та усміхалася. Навколо дівчат було багато величезних букетів квітів та повітряних кульок. Також зазначимо, що на кадрах Ангеліну можна побачити поруч з дружиною Дмитра Комарова – Олександрою Кучеренко.

Будь найщасливішою на світі,

– підписала світлини Ангеліна Комарова.



Ангеліна Комарова / Instagram / @komarova_angelina



Ангеліна Комарова / Instagram / @komarova_angelina

Нагадаємо, що в журналіста-мандрівника Дмитра Комарова є молодші брат та сестра – Микола та Ангеліна, які є двійнятами. Різниця у віці між ними – шість років. Ангеліна Комарова працює креативним директором у салоні краси.