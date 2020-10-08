Сестра Дмитра Комарова вперше стала мамою: зворушливі фото
Ангеліна Комарова, сестра українського журналіста та телеведучого, вперше стала мамою. Вона народила донечку. З пологового будинку Ангеліну зустріла й Олександра Кучеренко, дружина Дмитра Комарова.
Сьогодні, 8 жовтня, Ангеліна Комарова повідомила про те, що вперше стала матусею. Вона опублікувала миловидні фото на своїй сторінці в інстаграмі.
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У сестри українського журналіста та телеведучого Дмитра Комарова народилась дівчинка. Новоспечена матуся продемонструвала зворушливі світлини з пологового будинку.
На фото Ангеліна постала в яскравому оранжевому костюмі, доповнивши образ червоною сумочкою. На руках вона тримала дитину та усміхалася. Навколо дівчат було багато величезних букетів квітів та повітряних кульок. Також зазначимо, що на кадрах Ангеліну можна побачити поруч з дружиною Дмитра Комарова – Олександрою Кучеренко.
Будь найщасливішою на світі,
– підписала світлини Ангеліна Комарова.
Ангеліна Комарова / Instagram / @komarova_angelina
Ангеліна Комарова / Instagram / @komarova_angelina